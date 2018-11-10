Удар по кошельку: это касается курильщиков

Неприятный сюрприз для молдавских курильщиков: цены на сигареты в следующем году взлетят до 35 процентов.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Табачная продукция в Молдове со следующего года опять подорожает.

Подобные изменения предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2019 год. Сигареты с фильтром взлетят в цене в среднем на 19%, а без фильтра, – на 35%.

Так, c самого начала будущего года минимальная розничная цена за пачку сигарет с фильтром составит 25 леев -примерно полтора доллара по текущему курсу Нацбанка Молдовы. В тоже время сигареты без фильтра будут торговаться минимум по 19 леев, а это 1,1 в пересчете на американскую валюту.

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Продажа сигарет с фильтром и без по более низким ценам, чем прописано в законе, наказывается штрафом в размере 50% от стоимости соответствующей продукции.

"Установленный штраф начисляется в госбюджет по решению Государственной налоговой службы", - отмечено в тексте проекта.

С 1 января по 30 июня 2018 года минимальная цена на пачку сигарет с фильтром составляла 21 лей, а без фильтра, - 10 леев. Во второй половине этого года некоторые виды табачной продукции подорожали. Цены на сигареты без фильтра взлетели до 14 леев, а с фильтром остались на том же уровне - 21 лей.