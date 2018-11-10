Минфин Молдовы сделал важное уточнение по поводу зарплаты бюджетников

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Министр финансов Молдовы Октавиан Армашу опроверг информацию о том, что после реформы системы оплаты труда в бюджетном секторе у некоторых категорий госслужащих будет более низкая зарплата, чем сейчас.

© Sputnik / Rodion Proca Граждан Молдовы ждут новые зарплаты - получать будем по-другому

Глава Минфина отметил, что этот закон устанавливает новую систему градации оплаты труда, которая сократит разницу с 33 пунктов до 15 между самой низкой и самой высокой заработной платой. Таким образом, работникам бюджетной сферы, которые получают в настоящее время заработную плату выше установленной, в соответствии с новой системой градации, будет начисляться более низкий базовый оклад, однако они будут получать премии и стимулирующие выплаты, чтобы уровень их дохода был не меньше, чем сейчас.

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При этом лицам, получающим в настоящее время самые низкие зарплаты, будет начисляться более высокий базовый оклад, в результате чего их доход значительно увеличится.

"С внедрением закона ни у одного работника бюджетноого сектора зарплата не уменьшится, и ни у кого размер этой выплаты не будет меньше двух тысяч леев. Заработная плата только увеличится. У нас теперь есть механизм, который позволит ежегодно корректировать зарплату, по меньшей мере, в зависимости от уровня инфляции", - цитирует слова Армашу пресс-служба камбина.

Он также пояснил другие аспекты проекта закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, нюансы налоговой реформы и некоторые положения проекта госбюджета на 2019 год, который на этой неделе одобрило правительство.

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Армашу подчеркнул, что проект госбюджета на следующий год полностью соответствует приоритетам правительства, установленным в начале этого года.

"Закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривает продолжение инфраструктурных проектов путем выделения средств в Дорожный фонд, а также в проект "Хорошие дороги для Молдовы". Также мы начинаем новые проекты в области образования и правосудия", - сказал министр.

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Согласно проекту, который уже одобрен правительством, и должен в ближайшее время быть рассмотрен в парламенте, доходная часть госбюджета запланирована на уровне 42,12 миллиарда леев, а расходная — 47,66 миллиарда леев. Таким образом, дефицит составит пять миллиардов 53 миллиона леев. Доходы будут пополняться за счет поступлений в виде налогов и сборов в сумме 37,33 миллиарда леев, а также грантов - порядка двух миллиардов леев.