Приднестровцы снова покажут себя в мировой акции Географического диктанта

ТИРАСПОЛЬ, 11 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в нынешнее воскресенье, 11 ноября, пройдет Географический диктант. Приднестровцы вместе с жителями 80 стран мира продемонстрируют свое знание географии. В прошлом году они отличились в написании диктанта, войдя в топ-10 лучших участников масштабной просветительской акции.

Именной сертификат

Географический диктант будет организован 11 ноября на базе Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко (ПГУ) Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество".

"Мы выдаем сертификат участия Русского географического общества, вы его распечатываете и заполняете (он именной), а декан подписывает и ставит печать факультета, на базе которого организована площадка", - сообщил замдекана по научной работе естественно-географического факультета ПГУ Владимир Фоменко.

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Что представляет собой Географический диктант

Впервые Географический диктант прошел в 2015 году. А уже в 2017 году в нем приняли участие более 260 тысяч человек. Свои знания проверяла не только вся Россия, но и многие зарубежные страны: акция проходила в 25 государствах на 2224 площадках. В этом году их количество увеличилось. В ней примет участие более 80 государств, а число площадок превысит три тысячи.

Диктант-2018 составлен в четырех вариантах. Два из них будут использованы на территории России, один – в зарубежных странах, а еще один можно пройти онлайн на сайте dictant.rgo.ru. Что касается заданий, то в этом году вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически.

Инициатором просветительской акции является президент России Владимир Путин.