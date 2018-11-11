История певца из Молдовы: от песен в "подземке", до исполнения мечты

Певец Патрик Хангару дал эксклюзивное интервью Sputnik и рассказал, с чего началась его карьера артиста, и как он стал звездой.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik, Дойна Киореску. Патрик Хангару получил известность благодаря исполнению песен в одном из подземных переходов в Кишиневе. Красивый голос и талант молодого человека неоднократно отмечали прохожие. Затем он стал известен на всю страну, а сейчас его приглашают на частные вечеринки и большие концерты. Артист дал эксклюзивное интервью Sputnik и рассказал, о своей жизни и любви к музыке.

- Патрик, люди знают тебя по игре в подземном переходе. Почему ты выбрал именно такой способ заявить о себе?

- В тот период я понял, что это дело приносит деньги. Честно говоря, и не думал, что все в моей жизни сложится таким образом. Пел там с удовольствием, потому что видел, что людям нравится то, что они слышат.

- В переходе тебя уже давно не видно, но все чаще тебя приглашают в телевизионные проекты. Когда и как произошли такие перемены в твоей жизни?

- После моего первого появления на TV практически ничего в моей жизни не изменилось. Продолжал петь в "подземке". У меня была все такая жизнь молодого мечтателя. Но все изменилось, когда начал думать иначе и действовать как взрослый человек. Стал больше работать и вкладывать в свое развитие. Так, начал профессионально расти и стал более востребованным.

- Если не секрет, сколько ты зарабатывал тогда, а сколько сейчас?

- Не очень хочу говорить на тему денег. Но точно могу сказать, что был счастлив каждому лею, который заработал благодаря музыке. Моя цель состояла в том, чтобы заработать на жизнь, и я рад, что у меня это получилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hanganu Patric (@patrickhanganu) 31 Окт 2018 в 9:42 PDT

- Как родители относились к "концертам" в подземном переходе?

- Отец никогда не понимал того, чем я занимаюсь. Единственный человек, который меня поддерживал, – это мама. Она меня любит и говорила, что только на своих ошибках мы можем вынести уроки из жизни, а каждое решение принадлежит мне, и только я отвечаю за то, что делаю.

- Как изменилась твоя жизнь?

- Чувствую себя счастливым человеком в самом начале карьеры, то есть нахожусь в начале пути, о котором всегда мечтал. Рядом со мною люди, в которых я нуждаюсь, и семья стала крепкой и здоровой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hanganu Patric (@patrickhanganu) 5 Ноя 2018 в 9:43 PST

- Каковы твои планы на будущее? Кем ты себя видишь через определенное количество лет?

- Вижу себя там, где заслуживаю быть. Как говорит моя мама: "Все - в твоих руках".