Страшный пожар на складе в Кишиневе: два года после трагедии - фото

Прошло уже два года после кошмарного пожара на одном из складов в Кишиневе, который унес жизни двух людей: что осталось от здания? Фото и видео сделаны внутри двора базы.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Прошло ровно два года после крупного пожара, который произошел на одном из складов Кишинева, унесший жизнь двух людей. Sputnik вспомнил хронологию тех страшных событий и узнал,

© Sputnik / Miroslav Rotari Причины трагедии: версии возникновения пожара на складе в Кишиневе

Дело передано в суд

на каком этапе находится следствие, завершены ли работы по сносу верхних этажей здания, а также о том, когда откроют движение транспорта через перекрытую после трагедии улицу.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы выдвинули четыре версии возникновения возгорания: короткое замыкание в электросети, нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, нарушение правил использования бытовой техники и невнимательность при необходимости открытого огня для выполнения тех или иных работ. Сразу после возбуждения уголовного дела назначили экспертизу для установления материального ущерба, нанесенного экономическим агентам.

"Дело находится в суде. Рассмотрение еще не началось. Детали пока не могут разглашаться", - сообщили Sputnik в прокуратуре.

Перекрытая улица

Сразу после ЧП прилегающую к погоревшему складу часть улицы Подул-ыналт перекрыли — до сих пор движение транспорта там ограничено — с обеих сторон этого участка висят соответствующие дорожные знаки. На определенном этапе работ по периметру сгоревшего здания были установлены защитные ограждения, но несколько месяцев назад их демонтировали.

Как за два года изменилось здание сгоревшего склада — смотрите наш фоторепортаж.

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 5 © Sputnik / Nicu Goncear Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе

Сгоревший склад расположен в промзоне Кишинева. Близ него находятся также и другие продуктовые базы — туда регулярно приезжают грузовики за товарами. За покупками приходят и жители столицы — в основном пенсионеры. Рядом со складом расположены и небольшие продуктовые ларьки.

Как сообщил Sputnik источник в примэрии (мэрии) Кишинева, недавно состоялось заседание в присутствии сотрудников управления транспорта, претуры и другие эксперты. На этой встрече выяснилось, как рассказал собеседник, что демонтаж верхних этажей практически завершен, но с торца здания еще не до конца сняли панели, которые могут представлять опасность для проезда транспортных средств.

"Этот район перегружен транспортом, в том числе, крупногабаритным, а это значит, что есть вибрация. Никто не знает, как поведут себя при этом данные панели – упадут они или не упадут. Никто не хочет брать на себя такую ответственность. По итогам этого заседания направлено письмо владельцу здания, чтобы провести экспертизу - представляет опасность или нет", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что только эксперт в этой области может авторитетно заявить, можно там открыть дорогу или нет.

"Пока не будет проведена эта техническая экспертиза, пока не выскажутся специалисты по этому поводу - только на основании этого будет открыта дорога", - заключил собеседник.

Вспомнить все

Возгорание произошло утром в пятницу, 11 ноября, 2016 года в складе, который расположен на улице Узинелор, 9 (Заводская, 9). Пожар зарегистрировали на четвертом этаже, но затем огонь быстро перешел и на помещения пятого этажа. Всего пламя уничтожило около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) — на четвертом этаже здания. Возгорание на складе удалось локализовать спустя сутки, то есть в субботу в 13.35, а полностью его потушили в 17.02.

© Sputnik / Miroslav Rotari Черная пятница Кишинева - как тушили пожар на Заводской 24

Жертвы пожара

После происшествия было принято решение о сносе верхних этажей здания, полностью сгоревших в результате пожара.

При исполнении профессионального долга во время тушения огня на складском помещении погиб пожарный — 28-летний Иван Нагайлык, который первым вошел в горящее здание. Молодого человека пытались спасти в течение часа и в итоге смогли эвакуировать через окно. Но медикам, проводившим реанимационные действия, спасти молодого человека не удалось. Старшего сержанта, 28-летнего пожарного Ивана Нагайлыка, погибшего при тушении склада, посмертно наградили высшим военным орденом Республики Молдова. У него остались две маленькие дочери.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пожар на Чеканах

После смерти спасателя из-за серьезного риска было принято решение тушить возгорание только снаружи. Работы по ликвидации пламени продолжались и ночью. Неравнодушные кишиневцы привозили спасателям горячий чай и еду. Лишь в субботу днем пожарные снова смогли войти в здание. В этот же день к спасателям обратились родственники работницы склада, которую не могли найти. Тогда же женщину объявили пропавшей без вести. Затем ее тело нашли внутри сгоревшего помещения.

Адское пламя: при тушении пожара в Кишиневе погиб спасатель>>>

Во время тушения пожара пострадали восемь сотрудников Генинпектората по чрезвычайным ситуациям. Часть из них была доставлена в отделение токсикологии, но приняла решение вернуться и дальше бороться с огнем. В тяжелом состоянии в больницу Святой Троицы доставили и одну из работниц склада, которая сначала находилась в состоянии комы, но через день вышла из нее.