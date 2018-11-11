Кишиневскому мрачному дому пришел конец

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В Кишиневе есть здание, с которым связаны мрачные и нездоровые легенды. Для начала — немного официальной, "сухой" информации.

Адрес — переулок Святого Андрея 78, дата постройки — 1929 год. С 70-х годов XX века до конца 90-х в здании размещалось общежитие Водоканала, позже жильцов расселили, а в доме обустроили склад стройматериалов. Возле дома находилось еще одно строение, но меньших размеров, построенное раньше, а под землей (возможно есть и сейчас) таилось три огромных бетонных резервуара.

Автор этих строк несколько лет волей судьбы ежедневно проходил рядом с этим домом, — его окружал крошечный, заросший камышом пруд и детвора ловила там карасей. А однажды дети выловили жестяную банку, в которой была женская голова. Как говорили, жертву убили из ревности, она была дочерью высокопоставленного "силовика".

© Sputnik / Miroslav Rotari Кошмарная ночь: на юге Молдовы загорелся дом, в котором находились дети

Видимо тогда и поползли слухи о том, что дом нехороший и стоит в "плохом месте". Хотя и до этого, еще школьником, я ощущал желание ускорить шаг, проходя мимо серых стен.

Позже люди, еще недавно населявшие строение, покинули дом. Он уходил в землю, камыш и кусты почти полностью спрятали его от людских глаз, но слухи не исчезали.

Дом облюбовали алкоголики, наркоманы, сатанисты и готы. На стене красовалась зловещая надпись: "Тех, кто был здесь после нас, ждёт СМЕРТЬ". И про дом говорили странное: что все его владельцы (их якобы было три) закончили свой земной путь трагически. Что дом пытались перестроить, но трактора и краны выходили из строя. Что его хотели снести, но ничего не вышло.

© Photo: мой город Кишинев Дом в Кишиневе. Переулок св.Андрея 78. Январь 2012 года.

В прошлом дом выставили на продажу, причем по цене "центровых" новостроек, а кусты вокруг него расчистили. Казалось "дом с привидениями" ждет новая жизнь.

Увы. Дом полностью прикрыли рекламой, и он сейчас почти незаметен. Мистика проиграла капитализму. В ближайшее время невидимая рука рынка может смахнуть дом вместе с приведениями, легендами и следами жизнедеятельности бессарабских сатанистов.

С недавних пор там автосервис и автомойка. Казалось бы, обычное дело — новое вытесняет старое, но проходя или проезжая мимо я чувствую, что чего-то не хватает в привычном пейзаже. И понимаю, что дом этот еще и по-настоящему киношный, подходящий как для съемки исторического, так и современного фильмов. Теперь он возможно никогда не появится на экране.

Впрочем, говорят, что "плохие места" никуда не исчезают, поэтому стоит иногда интересоваться судьбой предприятий, расположившихся на месте дома — вдруг и их ждет таинственная и загадочная судьба.

При написании статьи частично использована информация портала oldchisinau.com