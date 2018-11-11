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Абстрактная скульптура мастеров из Магдачешт, которую делают на заказ для Франции

Металлическая скульптура в молдавском селе: над чем трудятся умельцы

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Уже третий месяц одна из молдавских компаний работает над необычным заказом. По задумке зарубежного мастера они создают металлическую скульптуру.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. Масштабный по размеру и авторской задумке арт-объект собирают воедино молдавские умельцы. Металлическая конструкция высотой более восьми метров и весом более восьми тонн является копией скульптуры "Множество маленьких кубов", эскиз которой разработал японский архитектор Соу Фуджимото.

От тележки до арт-объекта

Нынешняя конструкция, над которой трудятся на одном из предприятий в селе Мэгдэчешты, является вторым по счету заказом, поступившим молдавским специалистам. Первая скульптура была создана для выставки в Лувре, которая прошла четыре года назад. Она представляет собой фигуру, состоящую из десятков маленьких кубов, некоторые из них словно парят в воздухе. Выбор на молдавских умельцев пал не случайно. Как пояснил менеджер проекта Вячеслав Негру, при сборке элементов требуется много ручного труда. Такие услуги в Европе стоят дороже, чем в Молдове.

"Второй момент - у нас было желание показать наши возможности, что мы можем собирать не только стандартные изделия, но и мыслить нестандартно, собирать арт-объекты", - рассказал Негру.

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Предприятие, которое сейчас трудится над объектом современного искусства, специализируется на сборке противовесов для экскаваторов. Ранее там изготавливали тележки для супермаркетов и складов.

Сохранить баланс

Вторая по счету скульптура пока готова наполовину, хотя ее очертания уже четко вырисовываются благодаря массивному каркасу. Как рассказал Негру, при изготовлении такого масштабного объекта важна ювелирная точность.

"Все должно быть сделано под углом 90 градусов. Если идет разброс плюс-минус один миллиметр, дальнейший монтаж невозможен. Его придется разбирать и делать сварку заново, то есть добиваться идеального угла", - пояснил менеджер проекта.

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Металлические полости еще предстоит заполнить алюминиевыми пластинами, которые и придадут кубическим деталям завершенный вид. В композиции используются кубы всего двух размеров, однако за счет их соприкосновения будет создано ощущение, что они имеют разные габариты и формы. Точные расчеты делаются еще с еще одной целью: сохранить баланс. По замыслу, в конструкции будет посажено десять деревьев, поэтому она должна быть устойчива, в том числе и к непогоде – дождю и ветру.

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Учли нюансы

После того, как работу закончат, ее опять разберут для того, чтобы перевезти заказчику во Францию. Для этого понадобится пять большегрузных машин. Собирать повторно инсталляцию тоже будут молдавские рабочие. Как отметил Негру, вторая по счету работа будет более совершенной в техническом плане. Те нюансы и шероховатости, которые были допущены при выполнении первого заказа, на этот раз инженеры стараются устранить.

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