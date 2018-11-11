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Торговля мясом на рынке

Из каких стран попадает мясо на столы жителей Молдовы

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Сколько мяса производит Молдова, и как отечественный животноводческий сектор покрывает потребности населения в мясных продуктах.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Отечественный животноводческий сектор обеспечивает 92% потребностей населения Молдовы в мясе птицы, заявил Sputnik генеральный госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрие Ушурелу.

Carne de porc
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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По его словам, на данный момент в республике производится порядка 19,4 тысячи тонн говядины. И в этом смысле, как считает чиновник, можно говорить о продовольственной безопасности страны.

"Свинины мы производим в целом примерно 85,7 тысячи тонн. Меньше показатели по мясу овец и коз – около 5,9 тысячи тонн. Мясо птицы производится в районе 75-76 тысяч тонн, а остальных типов мяса – 1,6-1,7 тысячи тонн", - сказал Ушурелу.

Он рассказал, что свининой местного производства рынок обеспечен на 87-88%. "Лучше дела обстоят с мясом птицы – курятиной мы обеспечены примерно на 92-94%", - отметил чиновник.

Ушурелу пояснил, что в республику не поставляются свиные и куриные туши, но иногда импортируются говяжьи. По его словам, в страну завозится примерно 30% говядины. А импортная курятина, как отметил собеседник, практически не поставляется в страну.

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С полным интервью генерального госсекретаря министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрие Ушурелу можно ознакомиться здесь.

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