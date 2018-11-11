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По местам боевой славы: в Молдове возродят военно-исторический туризм

По местам боевой славы: в Молдове возродят военно-исторический туризм

© Photo : из личного архива Алексея Петрович
Общество
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В честь 75-й годовщины освобождения Молдовы от фашизма в республике пройдет масштабная памятная акция, сообщил Sputnik руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Дороги войны, дороги победы… Сколько тысяч километров дорог пройдено натруженными солдатскими ногами за долгих четыре года Великой Отечественной войны. Многие из этих дорог уже перестали существовать, иные покрыты бетоном и асфальтом, и лишь в лесах и перелесках сохранились едва заметные окопы, блиндажи, траншеи. 74 года назад здесь гремели бои, а сегодня по этим дорогам с рюкзаками на плечах шагают внуки и правнуки героев-победителей. Они идут по местам боевой славы своих предков, будто прикасаясь к подвигу народа.

По местам боевой славы: в Молдове возродят военно-исторический туризм
© Photo : из личного архива Алексея Петрович
"По местам боевой славы": в Молдове возродят военно-исторический туризм

В 2014-м году, после более чем 20-летнего перерыва, в Республике Молдова были возобновлены походы по местам боевой славы. Это стало возможным благодаря энтузиазму ветеранов туристического движения "Траверс" и при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове.

В год 70-летия освобождения нашей страны от фашизма туристы отправились в поход по местам партизанской славы. Они побыали в Каларашском и Страшенском районах, а также посетили днестровский плацдарм у села Раскаец . С 2015-го года к походам присоединились поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба.

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В маршруты стали включаться не только известные памятники и мемориальные комплексы, но и неизвестные широкой общественности места подвигов и сражений. За четыре года было проведено 11 походов по местам боевой славы, в которых приняли участие более 500 человек.

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Маршруты прошли по 12 районам республики, а с 2016-го года стали проводиться и на левом берегу Днестра. В словарный обиход туристов прочно вошло слово "плацдарм"  - Кицканский, Шерпенский, Кошницкий, Раскаецкий, Чобручский, Пуркарский. Днестровские пяди земли обагрены кровью солдат Красной армии.

По местам боевой славы: в Молдове возродят военно-исторический туризм
© Photo : из личного архива Алексея Петрович
"По местам боевой славы": в Молдове возродят военно-исторический туризм

В очередной походный вечер туристы смотрели видеоролики и слайдшоу о пройденных ими километрах, узнавая себя на экране, делились впечатлениями, и, конечно, пели песни военных лет. Руководитель клуба "Траверс" Виктор Константинов исполнил гимн Шерпенского плацдарма  - песню Заслуженного артиста Российской Федерации Александра Маршала "13-й штрафбат".

Глава НКК "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович отметил, что сегодня с уверенностью можно говорить о возрождении военно-исторического туризма в нашей стране. Однако сегодня ему нужен толчок к развитию, как и необходимо распространение положительного опыта патриотического воспитания молодежи по всей стране.

В этой связи на итоговом вечере было выдвинуто предложение: к 75-й годовщине освобождения Молдовы от фашизма провести походы по всем семи Днестровским плацдармам - от Паланки до Кицкан. Масштабный проект, рассчитанный на пять месяцев, станет одним из самых знаковых мероприятий на пространстве СНГ. Организаторы похода надеются, что эта идея найдет достойную поддержку и в будущем, праздничном и юбилейном году, когда на дороги победы выйдут благодарные потомки – внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны. 

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