Как в Кишиневе отметили столетие с момента окончания Первой мировой войны

Спустя сто лет после окончания Первой мировой войны: в столице Молдовы почтили память героев, павших на полях сражений в начале прошлого века.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В Кишиневе в воскресенье прошли мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. На центральном Армянском кладбище столицы состоялась панихида и церемония возложения венков к могилам воинов, павших на полях сражений.

Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны © Sputnik / Miroslav Rotari

Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны © Sputnik / Miroslav Rotari

Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны © Sputnik / Miroslav Rotari

Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 4 © Sputnik / Miroslav Rotari Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны

В мероприятии приняли участие представители аппарата президента Республики Молдова, посольства России в стране, общественные деятели и журналисты.

Сплоченность народов за мир

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил, что "Первая мировая война перевернула планету".

© Sputnik / Miroslav Rotari Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны

"В этой войне наша общая с вами Отчизна сыграла одну из ключевых ролей, отстояв не только свою независимость, но и свободу других народов. Наша армия не проиграла Первую мировую в военном отношении, однако революционные потрясения надломили нашу Родину и привели к заключению Брестского мира. Этот урок свидетельствует лишь об одном, что в период тяжелых потрясений именно внутреннее единство является залогом выживания", - отметил он.

Множество уроженцев Бессарабии сражались на полях Первой мировой, поэтому, как считает Давыдов, очень важно, что в Молдове, внимательно относятся к памяти тех героических событий и проводятся мероприятия, посвященные этим событиям.

Советник президента Молдовы по культуре и образованию Корнелиу Попович заявил, что в Первую мировую войну были вовлечены десятки стран и десятки миллионов людей.

"Если мы почитаем надписи на плитах, то увидим, что здесь на Армяском кладбище в Кишиневе захоронены и молдаване, и украинцы, и русские, и представители других национальностей. Данный факт еще раз доказывает насколько едина эта земля и люди, и демонстрирует как быстротечна жизнь", - сказал Попович.

По его словам, нужно прикладывать все усилия, чтобы сохранить мир, спокойствие, дружбу между народами на территории Молдовы и во всем регионе и мире.

Лишь бы не было войны…

Бывший министр обороны и экс-представитель Молдовы при НАТО Виктор Гайчук отметил, что, "чем чаще вспоминать о тех великих потрясениях, которые произошли на земле, тем больше вероятность того, что они больше не повторятся".

"Мы, те, кто носит погоны, как никто другой лучше понимаем, что такое война", - сказал Гайчук.

© Sputnik / Miroslav Rotari Бывший министр обороны и экс-представитель Молдовы при НАТО Виктор Гайчук на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны

Он обратил внимание на то, что в этот день президент Молдовы Игорь Додон находится в Париже, где на памятные мероприятия по случаю столетия окончания Первой Мировой войны собрались порядка 70 глав государств, правительств и международных организаций. По мнению Гайчука, это не просто дань уважения погибшим в Первой мировой войне, а предостережение, чтобы это больше никогда не повторилось.

Ошибки, которые нужно исправить

Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович отметил, что Армянское кладбище - одно из мест памяти, где покоится прах героев Первой мировой войны - солдат и офицеров российской императорской армии.

"Это место имеет особое значение для нашей страны. И оно не единственное в республике. В нашей стране есть много памятников, посвященных событиям Первой мировой войны. Потому что наши соотечественники принимали самое активное участие в составе русской армии на фронтах Первой мировой", - сказал он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны

По его словам, "история, пожалуй, одна из самых беззащитных наук, потому что каждая новая власть, которая приходит, стремится ее переписать таким образом, как ей это выгодно". Но, как отметил эксперт, есть документы, которые подтверждают реальное положение дел.

"Мы озвучили для широкой общественности уникальные документы из архива Минобороны Российской Федерации, которые рассказывают о подвигах людей, похороненных здесь", - сказал Петрович.

По его словам, здесь погребены несколько офицеров, награжденных Орденом святого Георгия, наградным оружием и другими орденами, к примеру, Орденом святого Станислава, святого Владимира и так далее.

"Мы будем выдвигать инициативу, чтобы восстановить историческую справедливость, поскольку за сто лет с момента тех событий произошло много перипетий, которые повлияли и на это место. С большим сожалением вынужден констатировать, что фамилии, имена, воинские звания, даты рождения и смерти погребенных здесь военнослужащих написаны с ошибками", - отметил Петрович.

По его сведениям, до начала реконструкции на каждом из монументов на Армянском кладбище в Кишиневе были указаны более подробные сведения о каждом погибшем здесь военнослужащем. "Кто скончался от ран, кто погиб от вражеской пули. Было также указано географическое место гибели солдата или офицера. Считаю, что эти ошибки нужно исправить и указать правильные воинские звания, фамилии, имена и все-таки обозначить, солдатами, какой армии являлись эти военнослужащие", - сказал Петрович.