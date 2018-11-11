19:51 11 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.03
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Церемония памяти погибших в Первой мировой войне

Как в Кишиневе отметили столетие с момента окончания Первой мировой войны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
14820

Спустя сто лет после окончания Первой мировой войны: в столице Молдовы почтили память героев, павших на полях сражений в начале прошлого века.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В Кишиневе в воскресенье прошли мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. На центральном Армянском кладбище столицы состоялась панихида и церемония возложения венков к могилам воинов, павших на полях сражений. 

  • Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны
    Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны
    Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны
    Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны
    Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны
    © Sputnik / Miroslav Rotari
1 / 4
© Sputnik / Miroslav Rotari
Церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны

В мероприятии приняли участие представители аппарата президента Республики Молдова, посольства России в стране, общественные деятели и журналисты.

Сплоченность народов за мир  

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил, что "Первая мировая война перевернула планету".

Церемония памяти погибших в Первой мировой войне
© Sputnik / Miroslav Rotari
Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны

"В этой войне наша общая с вами Отчизна сыграла одну из ключевых ролей, отстояв не только свою независимость, но и свободу других народов. Наша армия не проиграла Первую мировую в военном отношении, однако революционные потрясения надломили нашу Родину и привели к заключению Брестского мира. Этот урок свидетельствует лишь об одном, что в период тяжелых потрясений именно внутреннее единство является залогом выживания", - отметил он.

Множество уроженцев Бессарабии сражались на полях Первой мировой, поэтому, как считает Давыдов, очень важно, что в Молдове, внимательно относятся к памяти тех героических событий и проводятся мероприятия, посвященные этим событиям.

Советник президента Молдовы по культуре и образованию Корнелиу Попович заявил, что в Первую мировую войну были вовлечены десятки стран и десятки миллионов людей.

"Если мы почитаем надписи на плитах, то увидим, что здесь на Армяском кладбище в Кишиневе захоронены и молдаване, и украинцы, и русские, и представители других национальностей. Данный факт еще раз доказывает насколько едина эта земля и люди, и демонстрирует как быстротечна жизнь", - сказал Попович.

По его словам, нужно прикладывать все усилия, чтобы сохранить мир, спокойствие, дружбу между народами на территории Молдовы и во всем регионе и мире.

Лишь бы не было войны…

Бывший министр обороны и экс-представитель Молдовы при НАТО Виктор Гайчук отметил, что, "чем чаще вспоминать о тех великих потрясениях, которые произошли на земле, тем больше вероятность того, что они больше не повторятся".

"Мы, те, кто носит погоны, как никто другой лучше понимаем, что такое война", - сказал Гайчук.

Церемония памяти погибших в Первой мировой войне
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бывший министр обороны и экс-представитель Молдовы при НАТО Виктор Гайчук на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны

Он обратил внимание на то, что в этот день президент Молдовы Игорь Додон находится в Париже, где на памятные мероприятия по случаю столетия окончания Первой Мировой войны собрались порядка 70 глав государств, правительств и международных организаций. По мнению Гайчука, это не просто дань уважения погибшим в Первой мировой войне, а предостережение, чтобы это больше никогда не повторилось.

Ошибки, которые нужно исправить

Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович отметил, что Армянское кладбище - одно из мест памяти, где покоится прах героев Первой мировой войны - солдат и офицеров российской императорской армии.

"Это место имеет особое значение для нашей страны. И оно не единственное в республике. В нашей стране есть много памятников, посвященных событиям Первой мировой войны. Потому что наши соотечественники принимали самое активное участие в составе русской армии на фронтах Первой мировой", - сказал он.

Церемония памяти погибших в Первой мировой войне
© Sputnik / Miroslav Rotari
Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны

По его словам, "история, пожалуй, одна из самых беззащитных наук, потому что каждая новая власть, которая приходит, стремится ее переписать таким образом, как ей это выгодно". Но, как отметил эксперт, есть документы, которые подтверждают реальное положение дел.

"Мы озвучили для широкой общественности уникальные документы из архива Минобороны Российской Федерации, которые рассказывают о подвигах людей, похороненных здесь", - сказал Петрович.

По его словам, здесь погребены несколько офицеров, награжденных Орденом святого Георгия, наградным оружием и другими орденами, к примеру, Орденом святого Станислава, святого Владимира и так далее.

"Мы будем выдвигать инициативу, чтобы восстановить историческую справедливость, поскольку за сто лет с момента тех событий произошло много перипетий, которые повлияли и на это место. С большим сожалением вынужден констатировать, что фамилии, имена, воинские звания, даты рождения и смерти погребенных здесь военнослужащих написаны с ошибками", - отметил Петрович.

По его сведениям, до начала реконструкции на каждом из монументов на Армянском кладбище в Кишиневе были указаны более подробные сведения о каждом погибшем здесь военнослужащем. "Кто скончался от ран, кто погиб от вражеской пули. Было также указано географическое место гибели солдата или офицера. Считаю, что эти ошибки нужно исправить и указать правильные воинские звания, фамилии, имена и все-таки обозначить, солдатами, какой армии являлись эти военнослужащие", - сказал Петрович.

По теме

Почему в Молдове забыли Первую мировую войну
В селе Ковурлуй восстановили мемориал ВОВ и Первой мировой войны
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Андрей Сидоренко, архивное фото
    Место у руля

    Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.

  • Выборы президента Грузии 2018
    Грузия на распутье

    Колумнист Sputnik Грузия рассуждает о том, как могут развиваться события в стране в случае победы того или иного кандидата в президенты.

  • Комплексное тактико-специальное учение провели подразделения связи военной базы ЮВО в горах Абхазии
    На связи

    Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал".

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Лицом к лицу: десятки мировых лидеров встретились в Париже - фото
Том и Джерри наоборот
Том и Джерри наоборот: огромная крыса гонится за котом - видео
10 мест на земле, где всегда лето
Десять мест на земле, где всегда лето

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться