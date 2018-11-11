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Вакцинация

В Молдове могут ввести ответственность для родителей за отказ от вакцинации

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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В Минздраве разрабатывают проект закона о введении ответственности для родителей, отказавшихся от обязательной вакцинации детей: изучается опыт других стран.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы разрабатывает проект, который предусматривает введение ответственности для родителей, которые отказываются от обязательной вакцинации детей, заявила Sputnik государственный секретарь Минздрава республики Алена Сербуленко.

"Мы уже разрабатываем такой проект. Врачи давно об этом рассуждают. Ведь человек отказывается и пишет заявление под личную ответственность, но в то же время никакой ответственности нет", - сказала Сербуленко.

Как пояснила чиновница, родители не дают согласия, но государство уже оплатило вакцины, от которых они отказались, а лечение обходится от пяти до 30 тысяч леев, что тоже удерживается из бюджета.

Алёна Сербуленко
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"И еще государство оплачивает больничный маме или папе, которые ухаживает за больным ребенком. И где же тогда ответственность родителей? ", - задалась вопросом собеседница.

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И хотя об этом говорилось давно, но только в этом году, как отметила Сербуленко, когда в парламенте обсуждалась тема прививок, вопрос о введении ответственности был поднят медработниками повторно.

По ее словам, в ходе обсуждения были приведены примеры других стран, включая Францию, Италию, США, Канаду, где принято, что обязательная вакцинация – это, во-первых, ограничение доступа в учебные учреждения, во-вторых  - санкции для тех родителей, которые отказываются от обязательных прививок.

"Допустим во Франции, если ребенок заболел, а был родителями до этого был подписан отказ под личную ответственность, они выплачивают штраф в 30 тысяч евро. А если не заплатили, то получают два года лишения свободы. Вот, пожалуйста, и альтернатива. А у нас пока только врач должен убеждать делать обязательную прививку. А как убеждать? Насильно? Без подписанного согласия никакие медицинские манипуляции не проводятся", - подчеркнула собеседница.

Медсестра одной из поликлиник, архивное фото.
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Она добавила, что пока нет деталей о том, что из себя будет представлять в Молдове наказание за отказ от обязательной вакцинации. "Мы сейчас только обсуждаем международный опыт, думаем, что было бы приемлемо для нас. Рабочая группа создана. Пока что мы обсуждаем это только среди нас, среди врачей. Готового проекта нет. Рано что-то об этом говорить, но мы очень довольны тем, что есть политическая воля. Думаем, что получим поддержку со стороны властей", - сказала Сербуленко.

По информации министерства здравоохранения страны, уровень вакцинации населения Молдовы составляет порядка 70%.

В республике непривитым школьникам запрещают посещать занятия. Речь идет, главным образом, о вакцине от кори. Из-за распространения этого заболевания в стране действовал "оранжевый код".

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