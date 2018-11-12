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Студенты на экзамене

Приднестровцы организуют молодежную декаду

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Приднестровская молодежь отметит несколько событий и праздников (в том числе день студенчества) рядом просветительских мероприятий.

ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье стартовала декада молодежи и студентов, которая ежегодно проводится в регионе с 10 по 20 ноября. Накануне во Дворце детско-юношеского творчества в Тирасполе торжественно открыли предстоящую десятидневную акцию, а с 12 ноября мероприятия будут проходить практически ежедневно.

В рамках декады приднестровская молодежь проведет различные мероприятия, посвященные профилактике вредных привычек. В частности, 12 ноября состоится диалог о наркомании.

В Международный день слепых, 13 ноября, в Тирасполе пройдет единый день доброты, когда волонтеры объединят усилия для помощи людям с особыми жизненными потребностями.

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В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 14 ноября намечено открытие фотовыставки "Парень взял автомат потому, что так Родине надо!". В этот же день во всех организациях образования запланирован единый день самоуправления.

В рамках Дня отказа от курения, 15 ноября, молодежь объявит о едином дне здорового образа жизни, а в рамках Международного дня терпимости, 16 ноября, в Тирасполе пройдет День толерантности.

В Международный день студентов, 17 ноября, запланированы различные мероприятия для учащихся вузов и техникумов. В этот же день будет дан старт акции "Письмо Деду Морозу".

19 ноября пройдет очный тур городского конкурса проектов для молодежи "Движение к новой жизни".

Все дни декады в форме круглого стола будут проводиться заседания советов старшеклассников "Молодежь, здоровье, успех". А закрытие пройдет 20 ноября во всех образовательных учреждениях региона.

Теги:
молодежь и студенты, студенты, молодежь, Приднестровье
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