КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. В Ботаническом саду Кишинева восстановили одну из старейших коллекций – лианарий. Большая часть растений была уничтожена во время апрельских снегопадов в 2017-м году.

© Sputnik / Nicu Goncear В ботаническом саду Кишинева восстановили одну из старейших коллекций – лианарий

Как устраняли последствия снегопадов

После разгула стихии поваленные лианы пришлось выкорчевывать. Поэтому территория лианария на какое-то время превратилась в пустырь. Руководство ботанического сада обратилось за помощью в посольство Австрии и получило грант на 10 тысяч евро. На эти деньги коллекция вьющихся растений, ранее состоявшая из сорока сортов лиан, пополнилась новыми экземплярами.

© Sputnik / Nicu Goncear В ботаническом саду Кишинева восстановили одну из старейших коллекций – лианарий

Сотрудники ботанического сада закупили в Польше 60 видов разных саженцев. Как рассказал директор учреждения Ион Рошка, это самые современные сорта, некоторых из них нет даже у заядлых коллекционеров.

"Все эти сорта имеют для нас огромное значение, и не только для ландшафтного озеленения этого сектора. Будет проводиться исследовательская работа, так как эти растения для нас - новые с научной точки зрения", - рассказал Рошка.

© Sputnik / Nicu Goncear В ботаническом саду Кишинева восстановили одну из старейших коллекций – лианарий

Помимо посадочного материала руководство Ботанического сада закупило новые каркасы для лиан, сделанные из еще более толстого металла. Старые конструкции были повалены во время стихии.

Кусочек Японии

Уже на следующий год некоторые виды лиан могут дать первые цветы. Такие надежды руководство Ботанического сада связывает, в частности, с глицинией, которая растет до 10-ти метров в высоту и цветет пышными гроздьями сиреневого, белого и фиолетового цвета.

"Глициния цветет очень мощно и красиво. Обычно расцветает в мае. Ее родина – Япония. Думаю, что в скором времени кусочек Японии будет и у нас в лианарии", - отметил директор Ботанического сада Кишинева.

© Sputnik / Nicu Goncear В ботаническом саду Кишинева восстановили одну из старейших коллекций – лианарий

Кроме "выходцев" из Японии в Ботаническом саду Кишинева посажены лианы, родиной которых являются Северная Америка и Китай. Руководство учреждения постаралось представить в лианарии почти все географические зоны. В то же время выбирались те сорта, которые подходят к климатическим условиям Молдовы и относительно устойчивы к заморозкам.