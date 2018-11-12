Метеорологи предупреждают: на Молдову обрушатся небывалые снегопады

Главный метеоролог Румынии Флоринела Жоржеску прогнозирует, что морозы в декабре и январе будут аналогичны тем, что случались в 1942 году.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В ближайшие полтора месяца в нашем регионе ожидаются "климатические сюрпризы", предупреждают метеорологи из Румынии.

Как сообщают СМИ соседней страны, директор Национальной метеорологической администрации (АНМ) Румынии Флоринела Жоржеску, выступая на недавнем специальном форуме, отметила, что погода в Румынии будет зависеть от последствий штормов в Атлантическом океане и Средиземном море. А они (последствия - ред.) принесут в регион (а значит, это затронет и Молдову - ред.) дожди и холодный ветер. Учитывая, что сезон сейчас далеко не теплый, такая "смесь" спровоцирует обильные снегопады.

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В ноябре, считает Флоринела, максимальные температурные значения упадут на 4-5 градусов Цельсия, а к концу месяца столбик термометра покажет минус 10 градусов. Декабрь принесет с собой первый снег и метель.

"Мы вступаем в период отрицательных температур. В декабре возможен первый снегопад. В течение первых нескольких дней не исключены метели", - сказала Жоржеску.

По ее словам, и январь может оказаться непредсказуемым, существует вероятность рекордно низких температур.

"В этом месяце будет очень холодно. Аналогичные морозы были очень давно, в 1942 году. Кроме того, в январе ожидаются две сильные метели. На самом деле зима принесет нам много сюрпризов. Давайте поймем, что она не закончится 28 февраля", - заявила Жоржеску.