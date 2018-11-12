В Тирасполе еще такого не было: в центре города открыли необычное заведение

ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе открыли первый Молодежный центр, который будет функционировать на территории Приднестровья. Как рассказала председатель волонтерской организации "Поможем вместе" Алена Злотницкая, которая стала инициатором создания единого места для всех молодежных формирований, несмотря на то, что центр только открылся, им уже удалось в нем освоиться.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Приднестровцы организуют молодежную декаду

"Несмотря на то, что там пока нет никакой мебели, техники, мы уже успели обжиться, подвести вещи, атрибутику, начали свою работу прямо со следующего дня - открытия декады молодежи", - поделилась она впечатлениями о первых днях работы центра.

Самое удачное расположение

Молодежный центр в Тирасполе появился при поддержке администрации города.

"Вам нужно единое место для размещения организаций, работающих с молодежью, будет вам центр и здание для него", - пообещал представителям молодежных организаций мэр Тирасполя Олег Довгопол и сдержал слово.

По словам уже обосновавшихся в здании общественников, оно очень удачно расположено – практически в самом центре города.

"Здание, которое выделили для центра, очень удачно расположено. Это практически центр города, поднимись немного выше - и рядом все главные административные здания и площадки для проведения мероприятий", - отметила Злотницкая.

По ее словам, и сами помещения в здании просторные и комфортные.

© Sputnik / Miroslav Rotari Приднестровцы снова покажут себя в мировой акции Географического диктанта

"Большое количество кабинетов. Большой зал для проведения мероприятий – конференций, тренингов, семинаров. И очень понравилась большая внутридомовая территория, где можно проводить целые фестивали на открытом воздухе, на природе", - восхищается она.

Пока две организации, но будет больше

В Молодежном центре пока работают только две организации, которые занимаются проектами, связанными с молодежью по всему Приднестровью, – "Поможем вместе" и "Сорок сороков".

"В самом центре идет в основном подготовка. Нам нужно это помещение, крыша над головой, где можно собираться и готовиться к нашим акциям. Но акции не проходят непосредственно в центре, а по всему городу", - подчеркнула председатель организации "Поможем вместе".

Злотницкая надеется, что со временем, когда центр пополнится другими дружескими организациями, они наладят работу и станут проводить совместные мероприятия.

Волонтерская организация "Поможем вместе" уже наметила некоторые планы по функционированию самого центра – по работе с молодежью, по организации семинаров и тренингов по личностному росту, по волонтерским направлениям. Среди идей - возможность приглашать известных людей Приднестровья для открытого общения с молодежью.