В Молдове вступили в силу новые штрафы: кому не избежать наказания

Новые правила, новые штрафы: что делать тем, кто не хочет быть наказанным?

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. В Молдове с понедельника, 12 ноября, вступили в силу положения регламента по борьбе и предотвращению распространения амброзии.

Ранее правительство республики включило сорняк в список запрещенных на территории страны растений. Амброзия является сильным аллергеном. Как сообщают некоторые источники, она может вызвать аллергию и кашель даже у здорового человека, вплоть до приступов астмы. В советские времена это растение было карантинным. Это означает, что импортируемую в Молдову продукцию проверяли на наличие семян амброзии, которые, в частности, прилипают к семенам пшеницы и влияют на качество сделанной из нее продукции.

В настоящее время, как утверждают экологи, ситуация сильно упущена. Амброзия быстро распространяется по республике, в том числе и в окрестностях Кишинева. Ее излюбленные места — необрабатываемая земля, которой в республике примерно треть.

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Запрос о включении амброзии в список запрещенных на территории страны растений поступил от премьера республики Павла Филипа. Глава правительства потребовал, чтобы министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды разработало соответствующий проект положения.

Кто обязан бороться с амброзией?

Регламент по борьбе с амброзией предусматривает правовые нормы, четко устанавливающие обязательства ответственных лиц, а также центральных публичных властей в части обеспечения здорового образа жизни путем снижения рисков, которые представляет сорняк для здоровья человека.

Поэтому любое юридическое или физическое лицо, которое владеет или арендует землю, обязано вносить свой вклад в борьбу и предотвращение распространения амброзии. За несоблюдение законодательства грозит штраф.

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Регламент предусматривает, что ответственные за управление земельными участками обязаны проводить работы по уничтожению сорняка.

Штрафы в тысячи леев

Теперь до 30 мая каждого года об успехах истребления амброзии будут отчитываться Инспекторат окружающей среды, Нацагентство безопасности продовольствия и Нацагентство общественного здоровья. Об исчезновении амброзии с сельхозугодий в период цветения этого растения должны позаботиться и сами владельцы земель. За невыполнение положений регламента инспекторы территориальных подразделений указанных госведомств составляют протокол с указанием срока ликвидации обнаруженных недочетов.

Штраф за невыполнение положений этого проекта составит для физического лица от 12 до 30 условных единиц – от 600 до полутора тысяч леев, а для юридического – 60-120 у.е., а это - от трех до шести тысяч леев.

Если невозможно определить владельцев земельных участков, пораженных амброзией, ответственность за надлежащее содержание земель лежит на местных органах власти.