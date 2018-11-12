Кто получает больше всех — назван размер самых высоких зарплат в Молдове

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Опубликован список вакансий с самыми высокими зарплатами, которые предлагаются на рынке труда. Список подготовлен Национальным агентством занятости населения.

© Sputnik / Miroslav Rotari Минфин Молдовы сделал важное уточнение по поводу зарплаты бюджетников

Среди вакансий с самой высокой оплатой труда — пилот в авиакомпании Fly One с ежемесячной зарплатой в 30 750 леев. Примерно столько же готова платить программисту одна из фирм, которые работают в области информационных технологий.

Квалифицированные специалисты также пользуются большим спросом на рынке труда. Например, сварщику, в зависимости от профессионального опыта, предлагается зарплата в размер от 10 до 20 тысяч леев. Чуть меньшую зарплату предлагает механику муниципальное предприятие.

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Электрик и монтажник в одной из коммерческих фирм, занимающихся установкой климатических систем, могут рассчитывать на зарплату в 17 тысяч леев.