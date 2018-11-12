Правила меняются: молдаване не получат пенсию, пока не докажут, что еще живы

Докажи, что не умер, и получишь молдавскую пенсию: некоторые граждане останутся без этой соцвыплаты, если не предъявят сертификат о том, что живы.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Некоторым молдавским пенсионерам для получения пенсии нужно будет каждые полгода предъявлять сертификат, подтверждающий, что они живы, иначе выплату приостановят. Речь идет о пенсионерах из Молдовы, которые обосновались за рубежом.

Подобные изменения включены в законопроект, согласно которому лица, проживающие за рубежом, могут рассчитывать на пенсию в Республике Молдова. Такой законопроект включен в повестку заседания правительства на среду, 14 ноября. Автором инициативы выступила депутат Валентина Булига.

"Если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдова и постоянно проживает за рубежом, то человек обязуется предъявлять каждые шесть месяцев в Национальный кассу социального страхования (НКСС) сертификат, свидетельствующий, что он жив", - отмечено в пояснительной записке к документу.

При этом, если документ о том, что человек не скончался, предоставят по истечению указанных шести месяцев, то выплата пенсии будет производиться с момента приостановки.

© Sputnik / Nicu Goncear В Молдове в несколько раз повысят пенсию некоторым категориям граждан

Получатель пенсии должен заполнить специальный сертификат в дипломатической миссии/консульстве Республики Молдова на территории той страны, где он проживает, или в территориальном подразделении Национальной кассы соцстрахования. В этом документе должно быть указано, что он подписан лично пенсионером. Если бенефициар не представит или не передаст сертификат, подтверждающий, что он жив, в указанные сроки, НКСС приостанавливает выплату пенсии, начиная со следующего месяца после истечения оговоренного времени.

Согласно проекту, человек, обосновавшийся в стране, с которой у Молдовы не заключен договор о социальном страховании, может подать заявление на получение пенсии и необходимые документы в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства в Республике Молдова. Заявление будет зарегистрировано в обязательном порядке.

Перерасчет пенсий в Молдове - порадоваться и продолжить голодать>>>

На данный момент правом на получение пенсии обладают только граждане с постоянным местом жительством в Молдове.

После утверждения правительством проекта документа его передадут на рассмотрение в парламент страны. Если его поддержат депутаты, то он вступит в силу с 1 января 2019 года.