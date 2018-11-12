Что происходит в многоэтажке на Рышкановке, где произошел взрыв - фото

Как сейчас выглядит многоэтажка в столичном секторе Рышкановка, где произошел взрыв.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева представила отчет о ходе работ на Московском проспекте, 11, где восстанавливают квартиры, пострадавшие в результате взрыва 6 октября. Как заявил вице-примар столицы Нистор Грозаву, восстановлено второе перекрытие между 14 и 15 этажами многоэтажки.

"В последующие дни продолжатся работы по укреплению внутренних стен на верхних этажах, по установке панелей для заливки бетона, а также по обновлению мест общего пользования на лестнице здания", - отметили в примэрии города.

В течение этой недели рабочие должны восстановить внешние стены на 15 этаже и начать подготовку к заливке бетонной плиты между 15 и 16 этажами.

© Photo: пресс-служба примэрии Кишинева Ремонтные работы на Московском проспекте 11 в Кишиневе, где произошел взрыв

"В общей сложности рабочие должны восстановить три перекрытия многоэтажного здания на Московском проспекте, 11, пострадавшего в результате взрыва 6 октября", - отметили в примэрии.

© Photo: пресс-служба примэрии Кишинева Ремонтные работы на Московском проспекте 11 в Кишиневе, где произошел взрыв

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

© Sputnik / Nicu Goncear Опубликовано видео последствий мощного взрыва в доме на Рышкановке

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

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От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.

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Как сообщили ранее в правительстве Молдовы, "до 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания".

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"То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, более остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.