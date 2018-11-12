Чтобы помнили: поисковики восстанавливают историческую справедливость

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сто лет назад человечество облегченно вздохнуло, завершив кровавую международную и межконтинентальную бойню, длившуюся четыре года. Вздохнуло перед чередой новых потрясений, революций и конфликтов, установив хрупкий мир на 21 год.

Наша республика, входившая в годы войны в состав Российской империи, к счастью, не стала ареной боевых действий. Однако соотечественники храбро сражались на фронтах Первой мировой, вписав в военную историю немало героических страниц.

Во многих населенных пунктах Республики Молдова сегодня стоят обелиски в честь погибших на полях Галиции и Восточной Пруссии односельчан. В Кишиневе находилось два военных кладбища, на которых хоронили погибших от ран героев войны. Одно из них, так называемое "Кладбище Героев" в секторе Ботаника, не сохранилось до наших дней. Второе кладбище – участок воинских захоронений 1914-1918 годов, находится на Центральном (Армянском) кладбище столицы. Здесь похоронены офицеры и солдаты Российской императорской армии, среди которых и уроженцы нашей страны.

Национальный Координационный Комитет "Победа", Посольство Российской Федерации в Республике Молдова и представительство Россотрудничества выступили с инициативой почтить память героев Первой Мировой войны. В мероприятии, прошедшем в воскресенье, приняли участие представители Союза офицеров Республики Молдова, ветеранских и патриотических организаций, жители города Кишинева.

Настоятель кишиневского храма Святого Георгия отец Николай Флоринский отслужил литию о погибших на поле брани воинах и гражданских жертвах войны. Руководитель Российского центра науки и культуры Михаил Давыдов отметил, что в годы Первой Мировой войны народ Российской империи, в том числе и уроженцы Бессарабии, сражались и защищали не только свою независимость, но и права и свободы стран Европы. Он поблагодарил молдавский народ за сохранение памяти о событиях 1914-1918 годов, напомнив, что народы России и Молдовы в те военные годы сражались в едином строю.

© Photo : из личного архива Алексея Петрович Общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" привели также в порядок памятник героям Первой мировой войны – уроженцам города Оргеева

Общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" привели в порядок памятник героям Первой мировой войны – уроженцам города Оргеева.

© Photo : из личного архива Алексея Петрович Общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" привели также в порядок памятник героям Первой мировой войны – уроженцам города Оргеева

Четыре года назад по инициативе поисковых организаций республики, при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове и музея города Оргеева памятный крест в честь погибших на фронте соотечественников был восстановлен.

Сам монумент был покрыт специальным раствором, предохраняющим от плесени, на лицевую часть прикреплены две гранитные плиты. Одна из них воспроизводила надпись "Благодарная Родина" - "Patria Recunoscătoare", которая изначально венчала памятник. Тогда же была благоустроена прилегающая к памятнику территория и могила ветерана Великой Отечественной войны, лейтенанта Семена Овчарика у подножия монумента.

© Photo : из личного архива Алексея Петрович Общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" привели также в порядок памятник героям Первой мировой войны – уроженцам города Оргеева

Поисковики, вернувшись сюда спустя четыре года, с удовлетворением обнаружили целость и сохранность гранитных плит. К сожалению, от сырости отвалилась облицовочная плита на постаменте, которую в ходе работ установили на место. Снова заросла прилегающая территория. Молодые деревца в человеческий рост выросли на могиле лейтенанта Овчарика. В течении нескольких часов работ всё было приведено в должный достойный вид.

После окончания работ поисковики возложили цветы к памятнику героям Первой мировой войны и братской могиле советских воинов – освободителей города Оргеева.