В Кишиневе полиция начала подбирать бездомных

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В связи с похолоданием в Кишиневе начались поиски бездомных людей, сообщает пресс-служба столичной полиции.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Когда тебе под 80, и ты – бездомный

Сотрудники полиции отправились во все районы столицы и осматривают заброшенные здания, подземные переходы и другие места, где могут находиться люди без постоянного места жительства.

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Поиски проходят как днем, так и ночью.

"Удалось найти 132 человека. Большинство из них попали в Кишинев из других районов страны. Они рассказали, что у них нет постоянного места жительства, а также нет и работы, чтобы обеспечить себе жизнь", - говорится в сообщении полиции.

О найденных людях собрали все данные. Далее всю информацию направят в ответственные органы, чтобы принять необходимые меры и помочь этим гражданам.

Полиция продолжает поиски бездомных людей. Всех граждан просят сообщать в полицию, если они увидят людей, ночующих на улице.