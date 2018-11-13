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Доходы скоро вырастут: кому в Молдове повысят зарплату и пенсию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Новые зарплаты врачам и пенсии для некоторых категорий граждан республики: как увеличатся доходы населения?

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Некоторые врачи и пенсионеры будут получать больше, заявил глава Демпартии Владимир Плахотнюк на еженедельном брифинге во вторник.

Он напомнил о том, что ранее было принято решение увеличить доход врачей, финансирование заработной платы которых идет напрямую из госбюджета.

"В медицинской системе работают свыше 41 тысячи врачей и медработников, финансирование зарплаты которых производится Национальной медицинской страховой компанией. Сегодня мы нашли решение, чтобы и эти свыше 41 тысячи медиков получили увеличение зарплаты", - сказал демократ.

Пенсионеры
© Sputnik / Nicu Goncear
В Молдове в несколько раз повысят пенсию некоторым категориям граждан

По его словам, зарплата врачей вырастет на 20%, а медработников – на 10%.

"Благодаря экономическому росту мы можем увеличить не только зарплаты, но и пенсии", - сказал демократ.

Таким образом, с 1 января 2019 года больше станут получать пенсионеры, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума для этой категории, то есть ниже тысячи 589 леев.

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"Рост составит 10%. Уточняю, что это повышение станет дополнительным к ежегодной индексации. Следующая индексация произойдет 1 апреля 2019 года. Мы запросили правительство, чтобы подобный рост зарплат и пенсий производился каждый год, хотя бы раз в год, учитывая экономический рост", - отметил Плахотнюк.

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