Парламент Молдовы сделал уточнение по поводу проекта о пенсиях

Законопроект о пенсиях для некоторых категорий граждан Молдовы рассмотрят в правительстве уже в эту среду: что предлагает автор инициативы, а что члены кабинета министров?

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Парламент Молдовы внес ясность по поводу законопроекта о государственной пенсионной системе, автором которого выступила депутат Валентина Булига.

В пресс-службе высшего законодательного органа обратили внимание, что законопроект, связанный с пенсионерами, которые проживают за пределами республики, зарегистрирован в парламенте и предусматривает дополнительные удобства для этой категории населения.

"Инициатива, подписанная председателем комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Валентиной Булигой, предполагает, что лицо, обосновавшееся в государстве, с которым Республика Молдова не подписала соглашение о социальном страховании, подает заявление на получение пенсии и необходимые документы в территориальный орган соцстрахования по последнему месту жительства в Молдове, и регистрируется в обязательном порядке", - отмечено в уточнении парламента.

При этом автор аргументирует предложение конституциональным правом граждан Республики Молдова на пенсию, независимо от страны их проживания.

Заключение правительства по этому проекту закона пока не одобрено, а для того, чтобы закон вступил в силу, необходимо, чтобы его принял парламент.

Правительство предложило дополнить законопроект депутата Булиги следующими уточнениями.

"Если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдова и постоянно проживает за рубежом, то человек обязуется предъявлять каждые шесть месяцев в Национальную кассу социального страхования (НКСС) сертификат, свидетельствующий, что он жив", - отмечено в пояснительной записке к проекту заключения, который будет обсужден в среду на заседании кабмина.

© Sputnik / Nicu Goncear В Молдове в несколько раз повысят пенсию некоторым категориям граждан

При этом, если документ о том, что человек не скончался, предоставят по истечению указанных шести месяцев, то выплата пенсии будет производиться с момента приостановки.

Получатель пенсии должен заполнить специальный сертификат в дипломатической миссии/консульстве Республики Молдова на территории той страны, где он проживает, или в территориальном подразделении Национальной кассы соцстрахования. В этом документе должно быть указано, что он подписан лично пенсионером. Если бенефициар в указанные сроки не представит или не передаст сертификат, подтверждающий, что он жив, НКСС приостанавливает выплату пенсии, начиная со следующего месяца после истечения оговоренного времени.

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Согласно проекту, человек, обосновавшийся в стране, с которой у Молдовы не заключен договор о социальном страховании, может подать заявление на получение пенсии и необходимые документы в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства в Республике Молдова. Заявление будет зарегистрировано в обязательном порядке.

На данный момент правом на получение пенсии обладают только граждане с постоянным местом жительства в Молдове.

После утверждения правительством проекта документа его передадут на рассмотрение в парламент страны. Если его поддержат депутаты, то он вступит в силу с 1 января 2019 года.