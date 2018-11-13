Нужно ли некоторым пенсионерам предъявлять сертификат о том, что они живы

Валентина Булига прокомментировала Sputnik предложение правительства о том, что гражданам Молдовы, обосновавшимся за границей, для получения пенсии нужно будет каждые полгода предъявлять сертификат, подтверждающий, что они живы, иначе выплату приостановят.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Депутат парламента Молдовы, председатель комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Валентина Булига рассказала все детали своего проекта с поправками в закон о государственной пенсионной системе, а также прокомментировала проект заключения правительства по ее инициативе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Депутат парламента Молдовы Валентина Булига

"В рамках своего законопроекта я хотела восстановить справедливость для тех пенсионеров, которые выезжают на постоянное место жительство в другое государство, с которым у Республики Молдова не заключен договор (о социальной защите – ред.)", - отметила Булига.

Как пояснила депутат, ее инициатива предполагает, чтобы эти пенсионеры подали заявление в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства.

© Sputnik / Evghenii PANASENCO Парламент Молдовы сделал уточнение по поводу проекта о пенсиях

С полным текстом законопроекта депутата можно ознакомиться на сайте парламента.

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Что предложили в правительстве?

В проекте заключения, который опубликован на сайте правительства и который будет обсужден на заседании кабмина в среду, 14 ноября, предлагается одобрить инициативу депутата Валентины Булиги и дополнить ее следующими уточнениями.

"Если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдова и постоянно проживает за рубежом, то человек обязуется предъявлять каждые шесть месяцев в Национальную кассу социального страхования (НКСС) сертификат, свидетельствующий, что он жив", - отмечено в проекте заключения, который будет обсужден в среду на заседании кабмина.

При этом, если документ о том, что человек не скончался, предоставят по истечению указанных шести месяцев, то выплата пенсии будет производиться с момента приостановки.

В кабмине предложили, чтобы получатель пенсии заполнял специальный сертификат в дипломатической миссии/консульстве Республики Молдова на территории той страны, где он проживает, или в территориальном подразделении Национальной кассы соцстрахования. В этом документе должно быть указано, что он подписан лично пенсионером. Если бенефициар в указанные сроки не представит или не передаст сертификат, подтверждающий, что он жив, НКСС приостанавливает выплату пенсии, начиная со следующего месяца после истечения оговоренного времени.

Что считает автор проекта по поводу предложений кабмина?

Булига отметила, что не может высказывать официальное мнение по поводу предложений кабмина, потому что правительство еще не утвердило заключение по ее законопроекту. Собеседница рассказала, что парламентская комиссия рассмотрит заключение кабинета министров перед тем, как передаст документ на рассмотрение депутатам. В ходе работы руководимой ею комиссии, как подчеркнула Булига, будет найден самый подходящий вариант для того, чтобы молдавские пенсионеры, обосновавшиеся за границей, получали пенсию.

По ее словам, в процессе работы правительство возможно найдет какой-то дополнительный механизм, чтобы эти социальные выплаты правильным образом дошли до молдавских пенсионеров, проживающих за рубежом.

Она добавила, что кабмин еще не утвердил заключение по ее законопроекту, парламентская комиссия его на рассмотрела, а депутаты еще не утвердили.

Четкая позиция депутата

Как подчеркнула Булига, она хочет, чтобы проект закона, который разработан ею лично, обеспечил молдавских пенсионеров за рубежом пенсией. По ее словам, "до сих пор было несправедливо: люди, которые выехали на ПМЖ в другие государства, не могли оформить себе пенсию".

"То, что предлагает нам правительство в своем заключении, после завтрашнего обсуждения, мы рассмотрим. Изучим целесообразность этих предложений - не навредит ли этот механизм, а затем предложим окончательное решение или в первоначальной формулировке проекта, или с дополнениями", - подчеркнула депутат.

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Председатель парламентской комиссии уточнила, что, как конкретно будет выглядеть законопроект перед тем, как попадет в парламент, пока говорить рано.

"Нам хочется, чтобы пенсии дошли до наших пенсионеров. Какие дополнительные механизмы внедрить, мы обсудим позже", - сказала Булига.

Она пояснила, что сейчас же есть разные методы – информационные системы, которые позволяют интегрировать разные системы по расчету, по регистру населения".

"Мы рассмотрим все существующие механизмы для того, чтобы пенсии дошли до наших пенсионеров. Не стоит затруднять и не загромождать этот процесс, но в тоже время, надо постараться, чтобы не было каких-то эксцессов. Нужно искать самый подходящий вариант", - заключила председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.