Инспекторат по патрулированию Молдовы сделал предупреждение водителям

Рекомендации от инспектората по патрулированию: что нужно сделать водителям, чтобы не попасть впросак.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В связи с прогнозом Государственной гидрометеорологической службы Молдовы о похолодании и осадках в виде слабого дождя со снегом, Национальный инспекторат по патрулированию сделал предупреждение водителям.

© Photo : Личный архив Светланы Шаховой Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима

Советы полиции:

- необходимо "переобуть" авто на зимние шины;

- регулировать скоростной режим в соответствии с погодными условиями;

- использовать систему освещения, а также систему кондиционирования для лучшей видимости;

- соблюдать достаточное расстояние, чтобы можно было безопасно остановиться;

- периодически проверять аккумулятор автомобиля;

- быть осторожным во время движения, особенно ночью.

В случае необходимости автовладельцев просят либо сообщать о проблемах ближайшему экипажу по патрулированию, либо обращаться по телефону единой службы спасения 112.

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Согласно прогнозу синоптиков, снег с дождем ожидается преимущественно на севере страны в среду и в четверг. Такие же осадки, возможно, пройдут в воскресенье на большей части территории страны.