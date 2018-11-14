Инспекторат по патрулированию Молдовы сделал предупреждение водителям

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В связи с прогнозом Государственной гидрометеорологической службы Молдовы о похолодании и осадках в виде слабого дождя со снегом, Национальный инспекторат по патрулированию сделал предупреждение водителям.
Советы полиции:
- необходимо "переобуть" авто на зимние шины;
- регулировать скоростной режим в соответствии с погодными условиями;
- использовать систему освещения, а также систему кондиционирования для лучшей видимости;
- соблюдать достаточное расстояние, чтобы можно было безопасно остановиться;
- периодически проверять аккумулятор автомобиля;
- быть осторожным во время движения, особенно ночью.
В случае необходимости автовладельцев просят либо сообщать о проблемах ближайшему экипажу по патрулированию, либо обращаться по телефону единой службы спасения 112.
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Согласно прогнозу синоптиков, снег с дождем ожидается преимущественно на севере страны в среду и в четверг. Такие же осадки, возможно, пройдут в воскресенье на большей части территории страны.