Во сколько обойдутся жителям Молдовы выборы в парламент

Сотни миллионов леев потратят из госбюджета республики на организацию и проведение выборов в парламент страны и всеобщих местных выборов.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила проект бюджета ведомства на 2019 год с учетом выборов в парламент Молдовы и всеобщих местных выборов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент Молдовы в 2019 году пройдут по новым правилам

Согласно принятому решению, бюджет ЦИК республики на следующий год составит 309 миллионов 529 тысяч 100 леев.

Предполагается, что из этой суммы на организацию и проведение выборов в парламент Молдовы 24 февраля 2019 года отведено 110 миллионов 204 тысячи 400 леев. Всеобщие местные выборы, намеченные на лето следующего года, могут обойтись в 139 миллионов 999 тысяч 700 леев.

Выборы в парламент Молдовы: кто получит мандат депутата>>>

Инициативу поддержали семеро членов ЦИК, а двое воздержались от голосования. Принятый в Центризбиркоме документ передадут на рассмотрение в парламент, чтобы включить в проект государственного бюджета на следующий год.

"Сегодня мы рассмотрели и утвердили проект бюджета ЦИК, который включает текущие расходы, а также бюджеты, запланированные на организацию и проведение выборов в парламент и всеобщих местных выборов", - сказала глава Центризбиркома Алина Руссу на пресс-конференции по итогам заседания.

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.