Выборы в парламент Молдовы: к избирательным урнам под присмотром видеокамер

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Выборы в парламент Молдовы, которые намечены на 24 февраля 2019 года, пройдут по-новому. Так, на избирательных участках планируется установить систему видеосъемки.
"Сегодня члены ЦИК утвердили технические характеристики и, в первую очередь, одобрили концепцию внедрения системы видеозаписи в избирательных участках на парламентских выборах, которые пройдут 24 февраля 2019 года", - заявила глава Центризбиркома Алина Руссу по итогам заседания в среду.
По ее словам, внедрение этой системы на электоральных участках обсуждалось Центризбиркомом и ранее. Как отметила Руссу, условием было, чтобы видеозапись никаким образом не влияла на тайну голосования.
"Поэтому предложено записывать только некоторые электоральные операции. В первую очередь, что происходит с урной для голосования, чтобы не было каких-то манипуляций и мошенничества. Также мы предложили производить видеосъемку в момент подсчета избирательных бюллетеней и подведения итогов на электоральных участках на территории страны и за границей", - сказала Руссу.
По ее словам, ЦИК разработает законопроект, в котором будет четко прописано, где именно должны быть установлены камеры, под каким конкретно углом, а также другие аспекты. "Предложили, чтобы эти положения были одобрены всеми ответственными структурами", - добавила глава Центризбиркома.
Предполагается, что на каждом из двух тысяч 300 избирательных участков будут установлены видеокамеры.
На этом же заседании члены ЦИК утвердили проект бюджета структуры на 2019 год. По словам Руссу, документ рассчитан и с точки зрения установки системы видеозаписи. Теперь проект должны рассмотреть и одобрить в парламенте. Как отметила глава Центризбиркома, предварительная сумма, отведенная на установку камер, оценивается приблизительно в 12 миллионов леев. Однако точная сумма будет озвучена позже, после проведения всех необходимых по закону процедур.
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В Центризбиркоме также обратили внимание, что установка камер повысит безопасность и корректность процесса голосования, а также уровень прозрачности электоральных операций в день выборов.