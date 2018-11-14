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Камера видеонаблюдения

Выборы в парламент Молдовы: к избирательным урнам под присмотром видеокамер

CC0 / Pixabay / ollis_picture
Общество
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (60)
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Парламентские выборы 2019 в Молдове: зачем собираются внедрить видеосъемку на участках для голосования?

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Выборы в парламент Молдовы, которые намечены на 24 февраля 2019 года, пройдут по-новому. Так, на избирательных участках планируется установить систему видеосъемки.

"Сегодня члены ЦИК утвердили технические характеристики и, в первую очередь, одобрили концепцию внедрения системы видеозаписи в избирательных участках на парламентских выборах, которые пройдут 24 февраля 2019 года", - заявила глава Центризбиркома Алина Руссу по итогам заседания в среду.

По ее словам, внедрение этой системы на электоральных участках обсуждалось Центризбиркомом и ранее. Как отметила Руссу, условием было, чтобы видеозапись никаким образом не влияла на тайну голосования.

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в парламент Молдовы в 2019 году пройдут по новым правилам

"Поэтому предложено записывать только некоторые электоральные операции. В первую очередь, что происходит с урной для голосования, чтобы не было каких-то манипуляций и мошенничества. Также мы предложили производить видеосъемку в момент подсчета избирательных бюллетеней и подведения итогов на электоральных участках на территории страны и за границей", - сказала Руссу.

По ее словам, ЦИК разработает законопроект, в котором будет четко прописано, где именно должны быть установлены камеры, под каким конкретно углом, а также другие аспекты. "Предложили, чтобы эти положения были одобрены всеми ответственными структурами", - добавила глава Центризбиркома.

Предполагается, что на каждом из двух тысяч 300 избирательных участков будут установлены видеокамеры. 

Заседание парламента 27.09.2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На этом же заседании члены ЦИК утвердили проект бюджета структуры на 2019 год. По словам Руссу, документ рассчитан и с точки зрения установки системы видеозаписи. Теперь проект должны рассмотреть и одобрить в парламенте. Как отметила глава Центризбиркома, предварительная сумма, отведенная на установку камер, оценивается приблизительно в 12 миллионов леев. Однако точная сумма будет озвучена позже, после проведения всех необходимых по закону процедур.

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В Центризбиркоме также обратили внимание, что установка камер повысит безопасность и корректность процесса голосования, а также уровень прозрачности электоральных операций в день выборов.

Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (60)

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