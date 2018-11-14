Премьер заявил об отмене роуминга между Молдовой и Румынией

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. До конца ноября может быть принято решение об отмене роуминга в сетях мобильной связи между Молдовой и Румынией. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Павел Филип.

© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova Премьер Молдовы сделал необычное сравнение пароля в сети Интернет

Такой договоренности могут достигнуть в ходе очередного совместного заседания правительств Молдовы и Румынии. Филип заявил, что это "логичный и важный" шаг.

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"У нас состоялся разговор с моей коллегой Виорикой Дэнчилэ, она подтвердила, что такое желание есть и со стороны Румынии. Команды переговорщиков должны сделать все возможное, чтобы мы решили этот вопрос до совместного заседания правительств, которое состоится 22 ноября в Бухаресте", — сообщил Филип.

В мае 2018 года молдавский премьер Павел Филип и министр экономики Румынии Дэнуц Андрушкэ заявили о возможности отмены роуминга между двумя странами.