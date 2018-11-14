Правительство Молдовы сказало "да": докажи, что жив, иначе пенсии не будет

Правительство предложило, чтобы граждане республики, обосновавшиеся за границей, предъявляли раз в полгода специфическую справку о том, что они живы, иначе пенсии не видать.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы дало положительное заключение на законопроект депутата парламента Валентины Булиги, предусматривающий, что молдавские пенсионеры, которые обосновались за рубежом, будут получать пенсию из республики.

© Sputnik / Evghenii PANASENCO Парламент Молдовы сделал уточнение по поводу проекта о пенсиях

Что думает премьер об этой справке?

Правда, при этом члены кабинета министров предложили дополнить инициативу парламентария пунктом о том, что гражданам Молдовы, постоянно проживающим за пределами страны, для получения пенсии нужно будет каждые полгода предъявлять справку, подтверждающую, что они живы, иначе перечисление выплаты приостановят.

Глава кабинета министров Павел Филип, комментируя "проект Валентины Булиги", отметил, что о выплате пенсии гражданам Молдовы, обосновавшимся за границей, говорилось давно. По его словам, пора устранить существующую несправедливость, когда человеку не выплачивается пенсия, хотя он вовремя перечислял вклады в соцфонд, но сейчас постоянно не проживает на территории Молдовы.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Силвия Раду на заседании правительства в среду рассказала, как руководимое ею ведомство решило подкрепить "проект Булиги" дополнениями о справке, которая подтверждает, что человек жив.

"Этот сертификат, подтверждающий, что человек жив, взят исходя из моего опыта работы в качестве почетного консула Испании. Я выдавала такие справки всем испанцам, которые находились на территории республики… Это международная практика", - подчеркнула Раду.

После обсуждения в кабмине этот законопроект с поправками правительства поступит на обсуждение в парламентскую комиссию по социальной защите, здравоохранению и семье, которой, к слову, руководит сама Валентина Булига. Ранее она заявила Sputnik, что парламентская комиссия проанализирует заключение кабинета министров перед тем, как передаст документ на рассмотрение депутатам. Подробное интервью парламентария о предложении правительства по поводу справки, которая подтверждает, что человек жив, можно прочитать здесь.

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Парламент должен рассмотреть и высказаться по "проекту Булиги" до конца текущей сессии, то есть до 30 ноября. Если депутаты поддержат инициативу своей коллеги, то закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Однако, в какой форме дойдет до парламента проект Булиги, - в первоначальном варианте или с поправками правительства - пока остается под вопросом.

Что предлагает правительство?

В тексте заключения правительства, который опубликован на сайте кабмина, предлагается дополнить инициативу Булиги следующими предложениями.

"Если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдова и постоянно проживает за рубежом, то человек обязуется предъявлять каждые шесть месяцев в Национальную кассу социального страхования (НКСС) сертификат, свидетельствующий, что он жив", - отмечено в проекте заключения, который обсудили на заседании кабмина.

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При этом, если документ о том, что человек не скончался, предоставят по истечению указанных шести месяцев, то выплата пенсии будет производиться с момента приостановки.

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В кабмине предложили, чтобы получатель пенсии заполнял специальный сертификат в дипломатической миссии/консульстве Республики Молдова на территории той страны, где он проживает, или в территориальном подразделении Национальной кассы соцстрахования. В этом документе должно быть указано, что он подписан лично пенсионером. Если бенефициар в указанные сроки не представит или не передаст сертификат, подтверждающий, что он жив, НКСС приостанавливает выплату пенсии, начиная со следующего месяца после истечения оговоренного времени.