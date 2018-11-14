В Молдове ожидается ужесточение некоторых штрафов

Важная информация для владельцев собак: в правительстве республики предложили ужесточить наказание для тех хозяев, кто не следит за своими питомцами.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип предложил ужесточить штраф для владельцев собак, которые не следят за своими питомцами.

Такое заявление глава кабмина сделал на заседании правительства в среду, рассказав о случае, произошедшем накануне в городе Страшены, где на четверых детей и одного взрослого напала находившая без присмотра породистая собака. В результате инцидента пострадавших срочно доставили в местную больницу.

"Конечно, физические травмы заживут, но вопрос в том, что произойдет в психологическом плане с детьми, которые всю свою жизнь будут жить с этим страхом", - задался вопросом Филип.

Премьер отметил важность предотвращения подобных случаев и потребовал от МВД разработать и предложить решения для изменения законодательства и повышения безопасности граждан. Глава правительства добавил, что нужно обратить особое внимание на то, что происходит парках и других общественных местах, "где люди выгуливают без намордников породистых собак, которые могут стать агрессивными в любой момент".

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"Считаю, что условия для владельцев должны быть ужесточены, а штрафы увеличены, если многие из них не понимают ответственности и ставят под угрозу здоровье и жизнь детей или других людей", - заключил премьер.