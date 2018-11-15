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Повседневная жизнь

Жильцов многоэтажек ждут новые расходы: в Молдове принят закон о кондоминиуме

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Жильцы многоквартирных домов должны готовиться к серьезным переменам. В обозримом будущем в Молдове вступит в силу закон о кондоминиуме, который недавно утвердило правительство.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Ремонт в подъездах, лифтах, замена труб в подвалах - эти заботы лягут на плечи владельцев квартир.

Дом в Кишиневе, архивное фото.
© Photo: Oldchisinau
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Как поясняют в мэрии Кишинева, ныне действующее законодательство предусматривает ответственность жильцов за объекты общего пользования. Однако, по мнению столичных чиновников, этот принцип был прописан декларативно, а четких механизмов не существовало.

Платить будем больше

Главная перемена, которую на собственном кошельке почувствуют горожане после внедрения нового закона это - ежемесячные выплаты в фонд развития. Как пояснил начальник профильного управления мэрии Кишинева Геннадий Дубица, жильцы многоквартирных домов на общем собрании должны утвердить размеры этого фонда, предназначенного для капитального и текущего ремонта здания. И за крышу, и за подвал, и за трубы платить будут все одинаково, вне зависимости от этажа, на котором расположена квартира. Злостным неплательщикам рано или поздно все равно придется сделать положенный в общую кассу взнос.

"Остальные собственники имеют в распоряжении упрощенный инструмент. Им дали право, минуя судебные инстанции, напрямую обращаться с этой проблемой к судебному исполнителю. Пристав уже в принудительном порядке изымет эти средства", - пояснил Дубица.

Как известно, судебные исполнители действуют разными методами, например, блокируют счета и описывают имущество. Кстати, в первоначальной версии закона о кондоминиуме с неплательщиками предлагали бороться более радикальными методами – изымать жилье.

© Photo: Instagram account of Gerard Butler
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Однако в финальной редакции от этого варианта отказались.

Кондоминиум неизбежен

Перейти на новую форму управления обязаны будут все многоквартирные дома - вне зависимости от того, какой тип организации действует на данный момент - ЖЭК, ЖСК или какой-либо другой. В случае, если кто-то откажется регистрировать кондоминиум, по истечению трехмесячного срока с момента вступления закона в силу это сделает примария, а затем на основе конкурса определит управляющего. Собственникам квартир дается на выбор два вида управления кондоминиумом: либо Ассоциация, либо Сообщество. Последнее предполагает, что все проблемы жильцы решают на общем собрании и заверяют его результаты у нотариуса.

"Вторая форма управления дает возможность жильцам выбрать себе администратора – физическое или юридическое лицо, и при этом не объединяться в Ассоциацию. Раньше некоторые жаловались, что в Ассоциации нужно содержать председателя и бухгалтера. Сейчас могут просто назначить себе управляющего", - отметил начальник управления жилого фонда

За что теперь отвечает мэрия

Ежегодно мэрия Кишинева тратит порядка 10-ти миллионов леев на ремонт многоквартирных домов. В основном, городские власти вмешиваются тогда, когда ситуация становится критичной. Как заявил Геннадий Дубица, эти средства и в дальнейшем будут тратиться на жилой фонд. Однако уже на основании специальной программы поддержки.

"Сегодня ситуация складывается противоположным образом. Помощь от мэрии побуждает людей ничего не предпринимать и жаловаться в разные инстанции на то, что течет канализация, разрушаются стены и так далее. Больше такого не будет. Местные власти могут выделять бюджетные средства только после прохождения всех законных процедур по регистрации кондоминиума", - рассказал собеседник.

Как пояснил Геннадий Дубица, еще одно новшество связано с тем, что объектами кондоминиума будут считаться не только жилые квартиры, но и прилегающие к домам парковки и другие объекты недвижимого имущества. Ответственность за них также будут нести жильцы.

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