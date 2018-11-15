Сюрприз мэрии Кишинева: с пятницы некоторые маршрутки будут ездить иначе

Временные неудобства: несколько маршруток в столице изменят привычный маршрут. О каких микроавтобусах идет речь?

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Движение транспорта по столичной улице 31 Августа 1989 года будет ограничено с 17 по 21 ноября на перекрестке с улицей М. Еминеску. Такие меры предприняты в связи с ремонтными работами на этом отрезке.

Кроме того, по этой же причине, как сообщили в мэрии Кишинева, 17-20 ноября приостановят движение транспорта по улице Тигина на перекрестке с улицей А. Янку.

В связи с этим маршруты общественного транспорта изменятся.

Микроавтобусы №137 будут ездить с улицы А. Янку по улице Бэлэнеску и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №157 будут будут курсировать с бульвара Д.Кантемира по улице Измаильская и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №171 И 174 будут ездить с улицы А. Янку по улице Бэлэнеску и далее по установленным маршрутам.