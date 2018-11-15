В Молдове 8,5 тысяч ветеранов Афганистана получат госнаграды

Награждение памятным крестом в ознаменование 30-летия вывода советских войск из Афганистана состоится в феврале 2019 года.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Восемь с половиной тысяч "афганцев" будут награждены памятным крестом "Участник боевых действий в Афганистане (1979-1989)", сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан.

По его словам, решение о награждении приняло правительство Молдовы.

"Эти награды вручат ветеранам в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане. Для изготовления крестов в госбюджете на 2019 год предусмотрено около 2,6 миллиона леев", - отметил Мокан.

По его словам, молдавский кабмин также решил установить в Кагуле, на проспекте Победы, мемориальную доску, посвященную воинам, погибшим в Афганистане.

Как ранее сообщил советник президента Молдовы по культуре Корнелиу Попович, государственную награду Памятный крест "Участник боевых действий в Афганистане (1979-1989 гг.)" по инициативе Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова утвердила Национальная комиссия по геральдике.

Как в Молдове отметят День памяти погибших в Афганистане

День памяти погибших в Афганистане отмечается в Молдове уже несколько лет 15 февраля – именно эта дата официально считается моментом окончательного вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Тридцать лет выводу войск из Афганистана: в Молдове почтут память павших

Так как 15 февраля 2019 года исполняются 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана, то и мероприятия в этот период планируется провести более масштабно, чем прежде.

По данным пресс-службы кабмина, главное мероприятие — торжественная церемония возложения цветов, которая пройдет в Кишиневе, на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память", где увековечены имена 301 военнослужащего советской армии из МССР, погибшего в Афганистане.

В числе других мероприятий – встречи с ветеранами Афганистана, телепередачи, радиоэфиры, тематические выставки.

Около 12,5 тысячи выходцев из Молдовы воевали в Афганистане в составе Ограниченного контингента советский войск.