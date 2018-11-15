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Деньги

Что думают депутаты о повышении зарплат жителям Молдовы

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Доходы населения республики: на данный момент самая низкая зарплата в бюджетном секторе составляет 70 долларов, а самая высокая – две тысячи сто долларов.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали в первом чтении за законопроект о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе. Представлял документ министр финансов Октавиан Армашу.

Кого коснется реформа?

Как подчеркнул чиновник, сфера внедрения закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе затрагивает все категории работников, в том числе чиновников, судей, прокуроров, а также госслужащих, включительно - с особым статусом.

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"За исключением университетов, профессионально-технических учебных учреждений и медучреждений, финансируемых Национальной медицинской страховой компанией", - отметил Армашу.

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На данный момент самая низкая зарплата в бюджетном секторе составляет 1200 леев (порядка 70 долларов по текущему курсе Нацбанка Молдовы), а самая высокая – 35 тысяч 880 леев (примерно две тысячи сто долларов).

Что надо знать о реформе?

Чиновник отметил, что данная инициатива предусматривает новую систему градации оплаты труда, которая сократит разницу с 33 пунктов до 15 между самой низкой и самой высокой заработной платой.

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Работникам бюджетной сферы, которые получают в настоящее время заработную плату выше установленной, в соответствии с новой системой градации будет начисляться более низкий базовый оклад, однако они будут получать премии и стимулирующие выплаты, чтобы уровень их дохода был не меньше, чем сейчас.

"С внедрением этого закона никто не потеряет в деньгах, и ни у кого зарплата не будет ниже двух тысяч леев. Заработная плата только увеличится. У нас теперь есть механизм, который позволит ежегодно корректировать зарплату в зависимости от уровня инфляции", - сказал Армашу.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Законопроект предполагает, что у сотрудников бюджетного сектора зарплата будет больше, а нынешнюю систему оплаты труда реформируют для того, чтобы обеспечить дальнейший рост доходов сотрудников. В правительстве считают, что этот законопроект поможет создать прозрачную, справедливую и привлекательную систему оплаты труда, способную вознаграждать профессиональную подготовку сотрудников в каждой сфере деятельности.

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Документ регламентирует структуру системы начисления зарплаты, а также способ установления выплаты. Концепт реформы предполагает, что заработная плата будет состоять из фиксированной и варьируемой частей. Последняя зависит от результатов и конкретных аспектов работы сотрудника.

Сколько потратят на реформу?

Согласно тексту документа, стоимость реализации проекта на 2019-2021 годы составляет 3,9 миллиарда леев. Ожидается, что к 2021 году средняя ежемесячная зарплата сотрудников учреждений, финансируемых из государственного бюджета примерно на 30% возрастет, а у работников учреждений, финансируемых из местных бюджетов, - более чем на 55%.

Закон вступит в силу с 1 декабря, если парламент утвердит проект в окончательном чтении.

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