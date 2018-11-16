Горячие споры о языке в парламенте Молдовы: до чего договорились депутаты

Страсти на языковую тему: заседание парламента республики в четверг не обошлось без долгих дискуссий.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали в первом чтении за проект закона, предусматривающий поправки в Кодекс телевидения и радио страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Читать законы надо внимательней - правильно Кишинев, а не Кишинэу

Изменения касаются использования СМИ в программах названий населенных пунктов, районов, городов и стран.

Ранее Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) обратил внимание теле и радиокомпаний в республике на то, что необходимо использовать в программах на русском языке названия населенных пунктов в том виде, в котором они читаются и произносятся на государственном языке, - Кишинэу, Бэлць, Орхей, а также их производные. Ошибочно, по мнению экспертов КСТР, использовать названия городов Кишинев, Бельцы, Оргеев и т.д. КСТР уже штрафовал местные СМИ за нарушение этого положения.

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Что предложили депутаты?

С поправками в Кодекс телевидения и радио страны, касающимися этого вопроса, выступили депутаты фракции Партии социалистов.

"Использование вещательными организациями, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова, в транслируемых программных комплексах названий сел, коммун, городов и районов на языке нежели государственном осуществляется согласно ортографическим, орфоэпическим, морфологическим и синтаксическим нормам соответствующего языка", - сказано в тексте проекта документа.

Проект социалистов вызвал споры в парламенте. И хотя большинство проголосовали за эту инициативу в первом чтении, к консенсусу во втором чтении им прийти в этот четверг не удалось.

О Москве и Париже в Кишиневе

Глава фракции Демпартии Мариан Лупу считает, что "этот проект с очень прямой и простой логикой". По его мнению, ничего нельзя изменить, если говорить о тексте инициативы.

"Во многих случаях название населенных пунктов вообще не меняется на каком бы языке не говорили. К примеру, Нью-Йорк. Не знаю точно, как название этого города звучит по-китайски или по-японски, но на других языках - одинаково", - сказал демократ.

Он обратил внимание, что названия некоторых населенных пунктов звучат по-разному.

"К примеру, Париж. В оригинале, то есть по-французски - "Пари", по-английски – "Пэрис", по-русски – "Париж", мы говорим по-молдавски "Парис". Меня удивляет, зачем тогда у нас в новостях СМИ использовать оригинальную версию? Не говорить: "Парис", а "Пари". Такого не происходит", - добавил Лупу.

По его словам, если есть лингвистические различия, то надо это учитывать.

"Как, к примеру, "Москва" на русском языке, "Москова" - на молдавском, "Моску" - на французском, "Москоу" - на английском. Что мы здесь вообще обсуждаем? Этот проект простой, технический. Здесь нечего обсуждать во втором чтении. Давайте поставим точку. Что здесь обсуждать?", - отметил глава фракции Демпартии, которой принадлежит большинство в 101-местном парламенте.

Горячие споры

Вице-спикер парламента Валериу Гилецкий в ответ на слова демократа отметил, что его позиция ясна, но есть регламент парламента. "Если между депутатами есть консенсус, то можно ставить на голосование во втором чтении, если нет, то не вижу проблемы, если оставим этот вопрос на следующую неделю", - сказал Гилецкий.

Депутат от фракции Партии социалистов Влад Батрынча обратил внимание, что в парламенте неоднократно голосовали по законопроектам сразу в двух чтениях.

"И не было никаких пауз на дополнения. Проект является техническим. Даже теоретически изменения не могут появиться. Есть научный подход. Здесь нет места различным интерпретациям. Поэтому предлагаю поставить на голосование во втором чтении, потому что концепт проекта предельно ясен", - подчеркнул социалист.

Вице-спикер парламента сказал, что не может нарушать регламент, и по этому вопросу еще предстоит высказаться профильной комиссии. По его словам, в парламенте проект находился с апреля этого года, и ничего не произойдет, если обсуждение во втором чтении отложат на следующую неделю.

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Либерал-демократ Тудор Делиу напомнил, что, согласно регламенту парламента, именно комиссия решает в первом, во втором или сразу в двух чтениях надо рассматривать тот или иной законопроект. "Возможно, у меня будут дополнения к этому проекту. Так, что давайте следовать процедуре", - сказал он.

Когда состоится голосование во втором чтении?

По итогам споров рассмотрение вопроса с поправками в Кодекс телевидения и радио отложили на следующую неделю.

Как заявил Sputnik социалист Влад Батрынча, голосование во втором чтении по этому проекту состоится в следующий четверг, 22 ноября.

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Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.