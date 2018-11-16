09:39 16 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.31
  • USD17.07
  • RUB0.26
  • RON4.14
  • UAH0.61
Поиск
Здание парламента

Горячие споры о языке в парламенте Молдовы: до чего договорились депутаты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
278 0 0

Страсти на языковую тему: заседание парламента республики в четверг не обошлось без долгих дискуссий.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали в первом чтении за проект закона, предусматривающий поправки в Кодекс телевидения и радио страны. 

Сергей Мишин
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читать законы надо внимательней - правильно Кишинев, а не Кишинэу
Изменения касаются использования СМИ в программах названий населенных пунктов, районов, городов и стран.

Ранее Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) обратил внимание теле и радиокомпаний в республике на то, что необходимо использовать в программах на русском языке названия населенных пунктов в том виде, в котором они читаются и произносятся на государственном языке, - Кишинэу, Бэлць, Орхей, а также их производные. Ошибочно, по мнению экспертов КСТР, использовать названия городов Кишинев, Бельцы, Оргеев и т.д. КСТР уже штрафовал местные СМИ за нарушение этого положения.

Почему русский язык, несмотря на унионизм 90-х, выжил в Молдове>>>

Что предложили депутаты?

С поправками в Кодекс телевидения и радио страны, касающимися этого вопроса, выступили депутаты фракции Партии социалистов.

"Использование вещательными организациями, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова, в транслируемых программных комплексах названий сел, коммун, городов и районов на языке нежели государственном осуществляется согласно ортографическим, орфоэпическим, морфологическим и синтаксическим нормам соответствующего языка", - сказано в тексте проекта документа.

Проект социалистов вызвал споры в парламенте. И хотя большинство проголосовали за эту инициативу в первом чтении, к консенсусу во втором чтении им прийти в этот четверг не удалось.

Анна Гуцу
© Photo: facebook.com/ Ana Guțu
Неужели унионистка Гуцу изменила свои взгляды

О Москве и Париже в Кишиневе

Глава фракции Демпартии Мариан Лупу считает, что "этот проект с очень прямой и простой логикой". По его мнению, ничего нельзя изменить, если говорить о тексте инициативы.

"Во многих случаях название населенных пунктов вообще не меняется на каком бы языке не говорили. К примеру, Нью-Йорк. Не знаю точно, как название этого города звучит по-китайски или по-японски, но на других языках - одинаково", - сказал демократ.

Он обратил внимание, что названия некоторых населенных пунктов звучат по-разному.

"К примеру, Париж. В оригинале, то есть по-французски - "Пари", по-английски – "Пэрис", по-русски – "Париж", мы говорим по-молдавски "Парис". Меня удивляет, зачем тогда у нас в новостях СМИ использовать оригинальную версию? Не говорить: "Парис", а "Пари". Такого не происходит", - добавил Лупу.

По его словам, если есть лингвистические различия, то надо это учитывать.

"Как, к примеру, "Москва" на русском языке, "Москова" - на молдавском, "Моску" - на французском, "Москоу" - на английском. Что мы здесь вообще обсуждаем? Этот проект простой, технический. Здесь нечего обсуждать во втором чтении. Давайте поставим точку. Что здесь обсуждать?", - отметил глава фракции Демпартии, которой принадлежит большинство в 101-местном парламенте.

Горячие споры

Вице-спикер парламента Валериу Гилецкий в ответ на слова демократа отметил, что его позиция ясна, но есть регламент парламента. "Если между депутатами есть консенсус, то можно ставить на голосование во втором чтении, если нет, то не вижу проблемы, если оставим этот вопрос на следующую неделю", - сказал Гилецкий.

Депутат от фракции Партии социалистов Влад Батрынча обратил внимание, что в парламенте неоднократно голосовали по законопроектам сразу в двух чтениях.

"И не было никаких пауз на дополнения. Проект является техническим. Даже теоретически изменения не могут появиться. Есть научный подход. Здесь нет места различным интерпретациям. Поэтому предлагаю поставить на голосование во втором чтении, потому что концепт проекта предельно ясен", - подчеркнул социалист.

Вице-спикер парламента сказал, что не может нарушать регламент, и по этому вопросу еще предстоит высказаться профильной комиссии. По его словам, в парламенте проект находился с апреля этого года, и ничего не произойдет, если обсуждение во втором чтении отложат на следующую неделю.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон против сужения сферы применения русского языка в Молдове

Либерал-демократ Тудор Делиу напомнил, что, согласно регламенту парламента, именно комиссия решает в первом, во втором или сразу в двух чтениях надо рассматривать тот или иной законопроект. "Возможно, у меня будут дополнения к этому проекту. Так, что давайте следовать процедуре", - сказал он.

Когда состоится голосование во втором чтении?

По итогам споров рассмотрение вопроса с поправками в Кодекс телевидения и радио отложили на следующую неделю.

Как заявил Sputnik социалист Влад Батрынча, голосование во втором чтении по этому проекту состоится в следующий четверг, 22 ноября.

Кишиневцы требуют перевода муниципальных регламентов на русский язык>>>

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

По теме

Депутаты решили, как надо работать ТВ и радио в Молдове
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Житель города Риги на одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборах в Латвии.
    Оставить без пособия

    Меньше чем за неделю латвийцам удалось собрать 10 тысяч подписей под петицией за отмену компенсаций непереизбранным депутатам Сейма.

  • Логотип американской компании Amazon, архивное фото
    Неприятные воспоминания

    Литовские депутаты вместе с коллегами из других стран Балтии обратились к Amazon с просьбой убрать из продажи футболки с советской символикой.

  • Юри Ратас
    И нашим, и вашим

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя идею о создании единой армии Евросоюза, попытался угодить и Вашингтону, и Брюсселю.

  • Пожилая женщина держит в руках хлеб. Архивное фото
    Затянуть пояс

    Прожиточный минимум в Кыргызстане составляет меньше 67 долларов. Редакция Sputnik решила выяснить, хватает ли его на жизнь.

  • Школьники, архивное фото
    Довербовался

    В Таджикистане школьный учитель приговорен к 19 годам за вербовку учеников в ряды террористической группировки "Исламское государство".

  • На трассе слалома
    Новые возможности

    В Узбекистане будет создан первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Кодры - возвышенность в Молдавии, 1972 год.
Леса Молдовы - редкие архивные фотографии
Посадку самолета в условиях нулевой видимости сняли на камеру из кабины пилотов
Рисковые пилоты посадили самолет вслепую - улетное видео
CRICOVA
Крикова - жемчужина молдавского виноделия: там, где создается легенда

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться