Аграриев Приднестровья намерены наделить новыми льготами

В правительстве приднестровского региона разработали законопроект по льготам для сельхозпроизводителей, а также приняли документ по реструктуризации ведомства, курирующего агропромышленный комплекс.

ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Сельхозпроизводителей Приднестровья намерены освободить от платежей за использование воды для опрыскивания культур с целью защиты растений от вредителей и болезней. Такое предложение по изменению в закон о платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами было принято на заседание исполнительного органа власти региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Одно лишь слово изменит норму

По словам главы минсельхоза Ефимия Коваля, прежде норма по освобождению от уплаты за воду распространялась только на полив, теперь она расширит свое действие благодаря тому, что в законодательство, исходя из проекта, будет введено понятие "орошение".

"Это позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям в полной мере воспользоваться правом на льготу в части освобождения от платежей за пользование водными ресурсами не только для непосредственного полива, но и в целях защиты растений от вредителей и болезней, для подкормки сельскохозяйственных культур в виде растворов минеральных удобрений", – пояснил Коваль.

От сокращения – к увеличению

На правительственном заседании также утвердили ряд документов, один из которых касался изменения штатной численности минсельхоза.

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В частности, по подведомственным организациям ведомства была проведена реорганизация. Согласно инициативе, высвободившиеся средства направят на улучшение материально-технического содержания и повышения заработных плат сотрудников.

Подобные структурные изменения претерпели уже ряд министерств, среди которых – минфин, минэкономразвития, правоохранительное ведомство региона. Там реализовывались "пилотные проекты", суть которых – повысить эффективность ведомств и в рамках имеющихся лимитов увеличить оплату труда работникам.