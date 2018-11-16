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Работа Международного пресс-центра, архивное фото.

Журналист на войне - о чем ему никогда нельзя забывать

© Sputnik / Фотохост-агентство
Общество
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Что надо знать военному корреспонденту, находящемуся в командировке, рассказал эксперт Алексей Соломатин в рамках работы Школы инновационной журналистики Sputnik.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Важным шагом перед командировкой журналиста для освещения боевых действий должно стать изучение региона, который он посетит, заявил кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин в ходе мастер-класса Школы инновационной журналистики Sputnik, посвященного специфике работы журналиста в экстремальных условиях.

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"Например, если вы едете на арабский Восток, нужно знать, какое право там действует: шариатское, американское или европейское. Не зная этого, вы можете попасть в неприятную ситуацию", - считает Соломатин.

По его словам, для предварительного изучения обстановки в стране, куда предстоит отправиться, журналисту не только следует использовать интернет, включая соцсети, но и - связаться с министерством иностранных дел и узнать, есть ли в той стране официальное представительство его родного государства.

"По прибытию на место вам нужно прийти в местное представительство министерства иностранных дел, ведомства, отвечающего за чрезвычайные ситуации или другое ведомство, за которым вас закрепят, и засвидетельствовать свое присутствие, предоставив документы и сообщив о сроке пребывания", - отметил Соломатин.

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Коснулся разговор, конечно же, и мер предосторожности при нахождении журналиста на боевых позициях и в местах ведения военных действий.

"Например, ни в коем случае не берите с собой оттуда патроны или гильзы. Если вас кто-то остановит, и в вашем рюкзаке будет мешок с патронами, – скандала не оберетесь", - предупредил Соломатин.

Он добавил, что журналистам, находящимся в местах боевых действий, нужно тщательно проверять свои личные вещи, чтобы туда ничего не подложили.

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По возвращению домой

Все материалы, собранные во время подобной командировки, ведущий мастер-класса посоветовал до публикации хранить не дома, а в редакции.

"Если вы работали на опасном направлении, то там, в частности, как в Чечне, боевики отслеживают всех журналистов, выявляя их контакты. Поэтому в подобных случаях нередки угрозы со стороны незаконных бандформирований, которым те или иные публикации не понравились", - сказал Соломатин.

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Теги:
Школа инновационной журналистики
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