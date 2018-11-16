Названы трассы, на которых патрульные будут ловить "гонщиков"

Патрульные инспекторы выйдут на трассы Молдовы с радарами, лихачам надо быть внимательнее.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. На нескольких трассах страны в пятницу будут дежурить патрульные инспекторы с радарами, сообщает служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП).

По данным НИП, патрульные инспекторы с радарами будут находиться на следующих дорогах Молдовы:

- M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, 72 – 124 км;

- R 1: Кишинев – Унгены (Страшенский район);

- R 3/M 1: Кишинев – Хынчешты (Яловенский район);

- R 2: Кишинев- Бендеры;

- R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 86 – 101 км;

- R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев - Бельцы, 23-48 км (Оргеевский район);

- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 35 - 95 км;

- R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

- R 3/R 33: Хынчештский район;

- M 3/ R 3/R 26: Чимишлия;

- R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

- R 34: Леова.

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Служба InfoTrafic призывает водителей соблюдать правила дорожного движения: водителям стоит адаптировать скорость движения согласно предписаниям, не оставлять транспортное средство в местах, где оно может создать препятствие другим автолюбителям, а также объезжать загруженные участки дорог.