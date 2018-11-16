Вниманию родителей: в школах и детсадах Молдовы будут кормить по-другому

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Правительство Республики Молдова предлагает продлить срок контрактов по государственным закупкам продуктов питания с одного до пяти лет для учебных заведений дошкольного и среднего образования.
В среду были внесены некоторые поправки к Закону о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности.
Таким образом, учебные заведения страны смогут совершать государственные закупки продовольствия по контракту сроком на пять лет, а не на один год, как предусматривает закон сейчас.
Власти Молдовы удивили жителей страны: на что выделят деньги из бюджета>>>
В таком случае, экономический агент будет обязан сделать и некоторые вложения в развитие инфраструктуры столовых в учебных заведениях, с которыми заключен контракт.
Согласно мнению авторов проекта, основная его цель – привлечение частных инвестиций в развитие столовых и системы питания в дошкольных и школьных учреждениях. А срок в пять лет назван достаточным, чтобы обеспечить покрытие потенциальных инвестиций.
С применением этого механизма можно будет усилить контроль качества пищевых продуктов, особенно поставок сырья и технологического процесса производства.
Кроме того, учреждения образования смогут сэкономить финансовые средства, используемые в настоящее время на содержание пищеблоков, перераспределив эти деньги на другие нужды.
Это позволит избежать ежегодных государственных закупок по обеспечению питания в системе образования и гарантировать предсказуемость заключаемых контрактов. Законопроект будет передан на рассмотрение и утверждение в парламент.