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Архивное фото учеников в школьной столовой.

Вниманию родителей: в школах и детсадах Молдовы будут кормить по-другому

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Правительство предлагает новые правила государственных закупок продовольствия для детских садов и школ.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Правительство Республики Молдова предлагает продлить срок контрактов по государственным закупкам продуктов питания с одного до пяти лет для учебных заведений дошкольного и среднего образования.

Министр финансов Молдовы Октавиан Армашу
© Sputnik / Osmatesco
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В среду были внесены некоторые поправки к Закону о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности.

Таким образом, учебные заведения страны смогут совершать государственные закупки продовольствия по контракту сроком на пять лет, а не на один год, как предусматривает закон сейчас.

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В таком случае, экономический агент будет обязан сделать и некоторые вложения в развитие инфраструктуры столовых в учебных заведениях, с которыми заключен контракт.

Согласно мнению авторов проекта, основная его цель – привлечение частных инвестиций в развитие столовых и системы питания в дошкольных и школьных учреждениях. А срок в пять лет назван достаточным, чтобы обеспечить покрытие потенциальных инвестиций.

С применением этого механизма можно будет усилить контроль качества пищевых продуктов, особенно поставок сырья и технологического процесса производства.

Дарья ЗИМБЕЛЬСКАЯ
© Photo : Дарья ЗИМБЕЛЬСКАЯ
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Кроме того, учреждения образования смогут сэкономить финансовые средства, используемые в настоящее время на содержание  пищеблоков, перераспределив эти деньги на другие нужды.

Это позволит избежать ежегодных государственных закупок по обеспечению питания в системе образования и гарантировать предсказуемость заключаемых контрактов. Законопроект будет передан на рассмотрение и утверждение в парламент.

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Теги:
Правительство РМ, учебные заведения, питание
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