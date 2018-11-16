Кишинев заснежило: погода меняет планы жителей города - видео

Молдова переживает первые в этом сезоне зимние осадки.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Первый "серьезный" снег выпал в Молдове в пятницу. Днем осадки были слабыми, но к вечеру усилились.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе прошел первый снег

Мокрый снег в Кишиневе осложнил движение на дорогах: к проблемам пробок на дорогах добавились еще и почти зимние осадки. Многие горожане с трудом добираются домой, городской транспорт перегружен.

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Полиция рекомендует автомобилистам быть особенно осторожными на дорогах: снизить скорость и увеличить дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Текущая обстановка

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни тоже ожидаются дожди, местами переходящие в снег. Ночи становятся морозными, температура воздуха опустится ночью до -7 градусов по Цельсию, днем в субботу поднимется до +2. В ближайшее время дороги нужно будет обрабатывать противогололедной смесью. На особый режим работы уже перешли коммунальные службы Бельц.

Всех предупредили заранее

На днях в связи с прогнозом Государственной гидрометеорологической службы Молдовы о похолодании и осадках в виде слабого дождя со снегом Национальный инспекторат по патрулированию сделал предупреждение водителям.

Советы полиции:

© Sputnik / Pavel Lvov Прогноз погоды: Молдову ждут морозы

- необходимо "переобуть" авто на зимние шины;

- регулировать скоростной режим в соответствии с погодными условиями;

- использовать систему освещения, а также систему кондиционирования для лучшей видимости;

- соблюдать достаточное расстояние, чтобы можно было безопасно остановиться;

- периодически проверять аккумулятор автомобиля;

- быть осторожным во время движения, особенно ночью.

В случае необходимости автовладельцев просят либо сообщать о проблемах ближайшему экипажу по патрулированию, либо обращаться по телефону единой службы спасения 112.