Кишинев заснежило: погода меняет планы жителей города - видео

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Первый "серьезный" снег выпал в Молдове в пятницу. Днем осадки были слабыми, но к вечеру усилились.
Мокрый снег в Кишиневе осложнил движение на дорогах: к проблемам пробок на дорогах добавились еще и почти зимние осадки. Многие горожане с трудом добираются домой, городской транспорт перегружен.
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Полиция рекомендует автомобилистам быть особенно осторожными на дорогах: снизить скорость и увеличить дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Текущая обстановка
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни тоже ожидаются дожди, местами переходящие в снег. Ночи становятся морозными, температура воздуха опустится ночью до -7 градусов по Цельсию, днем в субботу поднимется до +2. В ближайшее время дороги нужно будет обрабатывать противогололедной смесью. На особый режим работы уже перешли коммунальные службы Бельц.
Всех предупредили заранее
На днях в связи с прогнозом Государственной гидрометеорологической службы Молдовы о похолодании и осадках в виде слабого дождя со снегом Национальный инспекторат по патрулированию сделал предупреждение водителям.
Советы полиции:
- необходимо "переобуть" авто на зимние шины;
- регулировать скоростной режим в соответствии с погодными условиями;
- использовать систему освещения, а также систему кондиционирования для лучшей видимости;
- соблюдать достаточное расстояние, чтобы можно было безопасно остановиться;
- периодически проверять аккумулятор автомобиля;
- быть осторожным во время движения, особенно ночью.
В случае необходимости автовладельцев просят либо сообщать о проблемах ближайшему экипажу по патрулированию, либо обращаться по телефону единой службы спасения 112.