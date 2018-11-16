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25-летие кафедры журналистики в Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко

Sputnik Молдова поздравил приднестровцев с юбилеем кафедры журналистики ПГУ

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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19 0 0

Приднестровские журналисты отметили 25-летие кафедры журналистики местного университета, на которой прошло обучение большинство ныне работающих в регионе профессионалов.

ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя – Ирина Ляхова. Кафедра журналистики Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко отметила свое 25-летие международно-практической конференцией, в которой приняли участие не только приднестровские, но и российские эксперты.

"Преподаватели и студенты кафедры являются системообразующим звеном всего университета в целом, задают тон, поднимают планку в организации работы как кафедры, так и со студенческой молодежью", - сказала, открывая конференцию, проректор по молодежной политике ПГУ Валентина Ени.

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Обучение на трех языках

По словам завкафедры журналистики Светланы Распоповой, кафедра выпускает специалистов в области СМИ широкого профиля. Она обратила внимание на то, что преподавание на кафедре ведется на трех языках - русском, молдавском, украинском.

"Постоянно меняем, обновляем, дополняем свои рабочие программы. В 2012 году кафедра журналистики перешла на образовательные стандарты третьего поколения. Разработаны новые учебные планы", - подчеркнула она.

Поздравление от российских коллег

Участников конференции по видеосвязи из пресс-центра Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова приветствовал заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Российской Академии медиаиндустрии Алексей Соломатин. Он поздравил преподавателей и студентов с юбилеем кафедры.

Затем Соломатин прочитал лекцию для приднестровских представителей СМИ непосредственно из офиса МИА Sputnik Молдова в Кишиневе, рассказав о журналистике в экстремальных условиях.

Школа журналистики в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
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Подарок от МИА "Россия сегодня"

Руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Молдове  Владимир Новосадюк рассказал об удачном сотрудничестве агентства Sputnik Молдова с университетом и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие.  

"Мы уже не первый год с ПГУ поддерживаем очень тесные связи. Ваши студенты, журналисты участвуют в Школе инновационной журналистики Sputnik Молдова. С каждым годом этот интерес возрастает", - отметил он.

Владимир Новосадюк подарил коллективу кафедры от редакции МИА "Россия сегодня" книги и альбом под общим названием "История начинается с новости", в которых события России представлены через информации и фотографии корреспондентов Совинформбюро, АПН и РИА Новости.

25-летие кафедры журналистики в Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко
© Sputnik / Irina Leahova
25-летие кафедры журналистики в Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко

Журналистам ничего не грозит

По мнению начальника Госслужбы по СМИ Приднестровья Лидии Колодка, новость не просто создать, а тем более поток новостей.

"Информационное насыщение изменилось. Но традиционным СМИ, несмотря на новшества, ничего не грозит. Блогеры не заменят профессиональных журналистов", - уверена Колодка.

За 25 лет существования кафедры журналистики в ПГУ было 20 выпусков специалитетов, 3 бакалавра и 1 магистра. Всего за эти годы на ней прошли обучение более 250 специалистов. Многие выпускники стали сотрудниками СМИ Приднестровья, различных пресс-служб министерств и ведомств, а также проявили себя в профессии, работая за пределами региона.

Теги:
юбилей, журналисты, журналистика, ПГУ, ПГУ им. Т. Г. Шевченко, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ), Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, Владимир Новосадюк, Приднестровье
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