Глава пенитенциарной администрации Молдовы подал в отставку

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Исполняющий обязанности директора Национальной пенитенциарной администрации Минюста Молдовы Аурелиу Сухан заявил в пятницу о своей отставке в связи с завершением мандата.

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По данным пресс-службы НПА, Сухан продолжит службу в Национальном антикоррупционном центре, где работал и ранее.

Сухан занимал должность и.о. директора НПА два года. Вскоре Министерство юстиции должно назвать имя нового соискателя на эту должность.

Ранее, в мае 2018 года, в силу вступил Закон о системе пенитенциарной администрации, согласно которому Департамент пенитенциарных учреждений (ДПУ) был реорганизован в новую структуру, Национальную пенитенциарную администрацию. Она осталась государственным органом, подведомственным Министерству юстиции. Закон, о котором идет речь, регламентирует организацию, функционирование, компетенции и обязанности системы пенитенциарной администрации, состоящей из центрального аппарата администрации, подчиненных ему управлений и пенитенциарных учреждений.

Общее число сотрудников НПА составляет 2 960 человек.