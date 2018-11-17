"Prutul de Jos" включен в список заповедников ЮНЕСКО

Международное признание биосферного заповедника обещает новый импульс для развития туризма в Молдове.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Заповедник "Prutul de Jos" включен во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Церемония вручения сертификата заповеднику состоялась в Париже, в штаб-квартире международной организации.

Площадь заповедника составляет около 15 тысяч гектаров, включает в себя 9 населенных пунктов Кагульского района, сотни гектаров лесов, два крупнейших природных озера в Республике Молдова - Белеу и Манта, а также обширную территорию пойм и лугов.

В заповеднике распространены виды растений и животных европейского значения, некоторые из которых включены в Красную книгу.

Сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО насчитывает 686 объектов в 122 странах.