Бездомным не дадут замерзнуть до смерти на улице

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Бездомные люди в холодное время года смогут укрыться в Центре временного размещения, который открылся в Кишиневе.

Центр, который предоставит ночлег и еду лицам без определенного места жительства будет работать с 1 ноября по 31 марта. Здесь бездомные смогут получить временное жилье, а также горячую еду.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе прошел первый снег

Муниципальное учреждение содержится за счет бюджета, ночлег и еда предоставляются бесплатно. В настоящий момент здесь уже размещены около тридцати человек, которые получают трехразовое питание.

О людях, оказавшихся в беспомощном состоянии на улице в холодное время года, примэрия Кишинева призывает сообщать по телефону службы экстренной помощи 112.