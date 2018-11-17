Снегопад в Молдове затруднил движение по дорогам страны

В стране сохраняются слабые осадки в виде снега.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Зима пришла в Молдову в ноябре. Снегопад, начавшийся в пятницу во второй половине дня, шел всю ночь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев заснежило: погода меняет планы жителей города - видео

На юге республики снежный покров достигал нескольких сантиметров. Движение на национальных трассах было затруднено. Сейчас ситуация улучшиась, расчисткой дорог занимается спецтехника.

По сообщениям городских служб Кишинева, этим утром спецтранспорт расчищал дороги и в городе.

По данным метеорологов, в Молдове сохраняются слабые осадки в виде снега.

Ветер северо-восточный, слабый, до умеренного. Температура водуха ночью составит 0.. -5С, а днем 0..+5С.