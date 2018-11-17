Из-за аварии тепло все еще отключено в жилых домах на Рышкановке

Работают аварийные бригады, однако к утру субботы теплоснабжение части отключенных жилых блоков еще не было восстановлено.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В пятницу крупная авария произошла на магистральном теплопроводе, который обеспечивают теплом столичные сектора Чеканы и Рышкановка. Сотни жилых блоков остались без отопления, при том, что в Кишиневе выпал снег и температура воздуха резко упала.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе прошел первый снег

По сообщению предприятия "Termoelectrica", было восстановлено теплоснабжение жилых блоков на Чеканах. Однако на Рышкановке работы по ремонту трубопроводов все еще ведутся и подача тепла к утру субботы все еще не возобновилось. На месте аварии работают мобильные команды специалистов.

Часть домов была подключена к теплу в резервном режиме, однако более сотни жилых блоков остаются отключенными.

По сообщению "Termoelectrica", аварией были затронуты следующие жилые дома:

Улица Б. Воевод 2; 2/1, 2/2, 4, 6/4; 8/6, 10;10/1;12.

Московский проспект, 1/1;1/2;1/3; 5, 2, 3,3/1, 3/2, 3/3, 5/2, 7/1;7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9, 11, 13, , 13/2; 13/3; 13/3a; 13/4, 13/5;15/1, 15/2, 15/3.

Улица М. Костин 2;3/1, 4/1; 4/2, 6/1, 6/2, 8, 10,11/3a;11/4;14, 16, 18, 20, 22, 26.

Улица Флорирор, 2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4; 4/3, 6/2,12/1;12/2, 12/3;12/4; 14/2 16/1;16/2,16/3; 18/2; 26/1, 26/2, 26/3, 28/3, 30/1, 32.

Улица М. Басараб, 2, 6.

Улица Студенческая, 2, 7/3.

Улица А. Руссо, 1/2;11/2;13/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2;7/1, 7/2, 9/1.

На Чеканах из-за аварии теплоснабжение прерывалось в следующих домах:

Улица Джинта Латинэ 1; 1/1; 1/2; 3;3/1, 3/2, 3/3; 5/1; 5/2; 5; 5a; 5b; 7; 9/1; 9/2; 9/3; 11; 13/1; 13; 15/1; 15/2.

Улица М. Садовяну, 2/1; 2; 2/5, 2/3; 4, 4/1; 4/5; 4/6; 4/7; 6/3; 4/2; 4/3; 4/9;6; 8/2; 8/3.

Улица А. Руссо, 24; 24/1; 24/2; 18 под. 1-3; 18 под 4-6; 18/1; 22.