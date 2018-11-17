Чудо молдавского художника: в Кишиневе появился новый арт-объект

Необычный и первый такого масштаба исторический мурал появился в молдавской столице: что нужно знать о новом арт-объекте в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Масштабный исторический мурал Coloana Neamului ("Колонна нации") украсил здание Дворец культуры железнодорожников в Кишиневе. Автор проекта – художник Раду Думбрава.

Мурал – это живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях. На появившемся в Кишиневе новом арт-объекте изображены выдающиеся исторические личности – Буребиста, Штефан чел Маре и Дмитрий Кантемир.

© Photo: Facebook / Palatul de Cultura al Feroviarilor ‎Vernisarea lucrării Coloana Neamului Масштабный исторический мурал Coloana Neamului в Кишиневе

Как рассказал Sputnik автор этого мурала Раду Думбрава, Coloana Neamului – проект с историческим подтекстом, призванные напоминать людям о личностях, обозначивших историю молдавского народа. "Я рад и для меня большая честь реализовать такую работу. Осознаю, что это большая ответственность. Понимаю, что не у всех художников есть такая возможность", - отметил собеседник.

Художник пояснил, что прежде, чем приступить к росписи здания, ему пришлось отшлифовать стену и загрунтовать ее. Затем он нанес контур и только после этого приступил к росписи. На этот мурал у художника ушло порядка 30 литров краски.

По мнению художника, эта работа важна с точки зрения национальной и местной культуры. Он рассказал, что вдохновлялся историей.

"Работа на более чем 220 квадратных метров. Здесь изображены Буребиста, Штефан чел Маре и Дмитрий Кантемир. Именно эти личности для меня – пример истории, которая меня вдохновляет, пример характера, который я донес и который разделяю вместе с вами – кишивнецами, жителями Молдовы и гостями страны", - сказал художник на церемонии открытия.

© Sputnik / Osmatesco Желяскова: кишиневцы стали лучше относиться к уличным художникам и граффити

А подробнее о своем проекте художник рассказал в интервью Sputnik.

Директор Дворца культуры железнодорожников Аурелия Хынку в комментарии Sputnik отметила, что эта масштабная работа послужит инструментом коммуникации, образования и формирования чувства принадлежности к истории и культуре нашей страны. "Это очень красивая и грандиозная работа. Молдавская железная дорога заслуживает такую картину, чтобы возродить этот город", - отметила Хынку.

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Раду Думбрава - выпускник Академии музыки, театра и изобразительных искусств Молдовы. В Кишиневе можно встретить и другие работы художника. К примеру, одно из зданий на Ботанике украшает изображение Дечебала.

А теперь немного об исторических личностях, которые изображены на мурале Coloana Neamului.

Буребиста - царь Дакии (82-44 годы до нашец эры). Историческое значение периода его правления велико. Он сумел создать первое объединенное государство гето-даков, которое распространилось на всей территории обитания этих племен. Однако созданный им племенной союз оказался недолговечным и не перерос в полноценное и устойчивое государственное образование.

Штефан чел Маре - один из самых видных правителей Молдавского княжества (1429-1504 годы). Правил страной в течение 47 лет. На протяжении всего этого срока боролся за независимость Молдавского княжества, для чего проводил политику укрепления центральной власти, подавлял боярскую оппозицию. Успешно противостоял более сильным соперникам — Османской империи, Польше, Венгрии. Благодаря талантам Штефана чел Маре как полководца, дипломата и политика, Молдавское княжество смогло не только сохранять независимость, но и стало значительной политической силой в Восточной Европе.

Дмитрий Кантемир стал господарем Молдовы в 1693 году, однако был быстро смещен соперниками. Его дальнейшая жизнь связана с Константинополем, где Кантемир написал свои первые труды по философии, истории и этике. В частности, известный молдавский просветитель и полиглот внес огромный вклад в развитие турецкой музыки. После Прутского похода Петра Первого в 1711-м году Дмитрий Кантемир переехал в Россию и внес неоценимый вклад в российскую науку.