Граффити Кишинева – уличное искусство или хулиганство

Урбанистическая живопись, история городов или нарушение закона? С чего начинался стрит-арт в Кишиневе, и как к этому искусству относится молдавское общество?

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Граффити и стрит-арт – явление все еще пока новое для Кишинева, но уже полюбившееся жителям и гостям молдавской столицы. На улицах, в подземных переходах, на стенах зданий и других городских объектах - живопись соседствует с нами в самых разных проявлениях урбанистического искусства – от надписей, граффити до настоящего стрит-арта. О том, как развивалось это направление живописи у нас в стране в интервью Sputnik рассказала одна из самых известных художников Инна Желяскова (Izzy Izvne).

© Sputnik / Osmatesco Желяскова: кишиневцы стали лучше относиться к уличным художникам и граффити

- С чего в Кишиневе начинался стрит-арт и граффити?

- Все наиболее знаменитые художники стрит-арт начинали с нелегального граффити. Тогда мы и знать не знали, что нужно получать специальные разрешения. Руководствовались принципом, что главное – не портить новые здания или после ремонта. Выбирали либо заброшенные постройки, либо заборы. То есть все начиналось именно так, и в этом была своя романтика. Сейчас уже все знают, что такое стрит-арт, что такое красивая живопись на стенах. И к нам пришла эта культура. Люди более открыто относятся к стрит-арту, а некоторые и специально заказывают. Сейчас намного легче получить разрешение на роспись. К примеру, сейчас хозяева здания, где я расписывала недавно стенку, очень тепло восприняли мою идею и им очень понравилось моя работа. А когда-то, приходя с эскизом к владельцу здания, чтобы нарисовать там граффити, на меня смотрели как на вандала.

- А если здание заброшено нужно получать разрешение на роспись?

- На самом деле всегда есть либо хозяин здания, либо надо идти в муниципалитет. В любом случае необходимо получить разрешение.

- А как муниципальные власти относятся к стрит-арту и граффити?

- Смотря, о чем идет речь. К примеру, у нас в последнее время очень моден стрит-арт с национальными мотивами. Это хорошо, и я очень уважаю такие проекты. Но мне, как художнику, хочется показать свой особенный стиль.

- Если смысл в стрит-арте или это просто желание сделать красивее безликую стену?

- На самом деле, когда рисую в своем стиле – это космос, тема кого-то пространства, которое могу открыть в стене. Мне нравится именно эта идея. Никогда не знаешь, что может оказаться за этой стенкой. Мои рисунки дают почву для размышлений и воображения. Могу сказать, что нашла себя. Долго себя искала, и оно само пришло ко мне. Настолько много удовольствия получаю от своей работы каждую секунду.

- Сталкиваются ли художники с критикой?

- На самом деле, такого было очень много, но в то время, когда мы только начинали. Раньше восприятие в обществе было другое – немногие знали, что такое стрит-арт, граффити, и когда ты стоишь у стенки с баллончиком, даже если у тебя есть разрешение, то все равно слышишь критику. К примеру, у меня был случай, когда четыре дня рисовала на стене жилого дома. В первые два дня жильцы меня критиковали, несмотря на то, что у меня было разрешение на это. И даже вызвали полицию. А ведь все было официально и согласовано с муниципалитетом. В конце концов к четвертому дню, когда начала появляться полная картинка люди поняли, что я не будут писать на стене неприличные слова... Меня благодарили. На самом деле всякое было. Мы прошли этот путь, и он был очень сложен, а сейчас люди уже по-другому это воспринимают. В городе появляются красивые рисунки, и обществу это нравится.

- А как вы относитесь с незаконному творчеству? Очень много особенно в центре столицы непонятых надписей на стенах, мост на Телецентре исписан настолько, что проезжаешь и вообще не можешь понять, что там.

- Абсолютно нормально к такому творчеству отношусь, потому что сама прошла через такой этап. Не стесняюсь этого, потому что это моя история. Если бы не прошла через это, то вряд ли бы сидела сейчас у вас в студии. Плохо отношусь только к тем художникам, кто портит новые здания или после ремонта, исторические памятники, но у нас так много в городе стен, на которых можно рисовать.

- В чем отличие стрит-арта от граффити?

- Есть четкое разделение стрит-арта и граффити. Это две абсолютно разные культуры. Просто одно вытекает из другого. Но граффити не несет какой-то смысл большого искусства. Те граффити, которые вы видите в городе и думаете, что это "творчество" малолетних хулиганов, на самом деле принадлежат состоявшимся мужчинам, но это их хобби, это их романтика. Речь идет о людях, которые делают то, во что они верят. Конечно, плохо, когда стены исписаны каким-то тэгами.

- Есть грань, когда это искусство, а когда хулиганство?

- Каждый несет этим свою смысловую нагрузку. Ни один художник-граффити не скажет, что он вандал или что он хулиган. Где эта грань? Думаю, каждый решает сам.

- Нужно ли закреплять авторское право на свои работы?

- В моем случае пока все ограничивается тем, что я подписываю свои работы. Если на ее фоне будут снимать рекламу или пойдет слух, допустим, что это была проплаченная работа, то, конечно, с этим надо будет разбираться. Пока же все ограничивается тем, что на фоне моих работ люди делают фотографии. И мне это нравится. Но по сути уличные художники не защищены от плагиата. У нас в стране только зарождается стрит-арт, а что говорить о каких-то правах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чудо молдавского художника: в Кишиневе появился новый арт-объект

- Расскажите об опыте работы в других странах. Как там относятся к вашим работам?

- У меня был большой коммерческий заказ в ОАЭ. Там открывался салон по уходу за автомобилями. У них было много отделений, комнат и большая стенка на улице, около 150 квадратов. Поехала на две недели вместе со своим молодым человеком, который помогает мне на больших объектах. Заказчику так понравилась наша работа, что они попросили разрисовать эту большую стену и все комнаты. В общей сложности мы остались там на целый месяц. Это был пока мой самый большой заказ за рубежом. Летом участвовала в большом Международном фестивале по стрит-арту в Германии, где представляла Молдову. Недавно вернулась из Румынии, где выиграла конкурс, и мне предоставили возможность расписать стенку.

- Отличается ли отношению к стрит-арту и граффити за рубежом и у нас в Молдове?

- У нас люди пока еще не очень воспринимают абстракцию или уникальный стиль. За рубежом это больше цениться. Художников, с уникальных стилем, с которым они пробиваются через все стены и трудности, таких мало. И их за границей ценят.

- Вы единственная, кто из Молдовы попал в топ-100 европейских артистов граффити. Какая работа послужила поводом к такому званию?

- На самом деле, это была книга. С каждой страны брали по несколько художников. И когда дошло дело до Молдовы, то отрядили именно меня. Мои работы понравились и так я попала в этот рейтинг. Это было для меня неожиданным.

- Граффити - это увлечение или профессия для Вас?

- Все вместе. Это то, что заполняет мой мозг, мое сердце, мое время 24/7. Сейчас это еще и источник моего дохода, но в тоже время – это мое хобби, потому что получаю от этого удовольствие. Это уже смысл жизни.

- Спасибо за беседу.