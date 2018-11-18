В 2019 году в Гагаузии в разы увеличат пособия по рождению ребенка

Башкан автономии представила социальные проекты, которые будут реализованы в следующем году.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. В 2019 году в Гагаузии будут работать 13 социальных программ, которые профинансирует бюджет автономии. Получателями станут 36,4 тысяч жителей Гагаузии, заявила глава автономии Ирина Влах.

В закон о бюджете Гагаузии на будущий год включена программа компенсаций в холодное время года, которая охватит 25 тысяч человек. Ежегодные компенсации в размере 500 леев получат жители автономии по 1958 год рождения включительно, сообщает сайт Gagauzinfo.md.

Кроме того, в разы увеличатся единовременные пособия по рождению ребенка. Сегодня дополнительные средства из местного бюджета для поддержки семей с новорожденными выделяются только в автономии.

© Sputnik / Константин Чалабов За месяц в Гагаузии родились 150 детей, семьи получат "местные" пособия

За рождение первенца в 2019 году из бюджета Гагаузии будет выплачиваться 2500 леев, за второго и последующего – 4000 леев. Сохранятся единовременные выплаты и при рождении двойни в размере 20 000 леев и тройни в размере 50 000 леев.

Младенцев также будут обеспечивать и продуктами. В 2019 году вместе с сухими смесями будут распределяться фруктовые пюре. Бюджет этой программы составил 3 миллиона леев.

Сформирован и бюджет Фонда поддержки детей, которые нуждаются в медицинских услугах, на эти цели будет выделено два миллиона леев. Число персональных ассистентов в Гагаузии увеличится со 123 до 163 человек. А бюджет программы составит почти 6 миллионов 200 тысяч леев.

В рамках программы по привлечению в автономию врачей каждому врачу, который приедет работать в Гагаузию из другого региона Молдовы или после учебы в вузе будет единовременно выплачено 50 тысяч леев из бюджета автономии.

Посредством Фонда "Здоровое поколение" все дети с 5 по 12 класс будут обеспечены горячим питанием. Сохранится и совместная программа с одной из сетей аптек по обеспечению рожениц наборами для ухода за младенцами.