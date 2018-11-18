Важно знать – какой сахар в Молдове будут есть зимой

На севере Молдовы гниет сахарная свекла, что создало непредвиденные расходы для фермеров.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Из-за небольшого количества дождей в течение осени производители сахарной свеклы на севере Молдовы несут огромные убытки, сообщают районные СМИ.

© Sputnik / Rodion Proca Дидык: что изменится в организме после отказа от сахара

В 2018 году качество урожая этой культуры, в целом, низкое – немалая часть корнеплодов сахарной свеклы прогнили в почве, что не позволяет использовать их в переработке для получения сахара.

Дополнительные усилия фермеры затрачивают на сортировку корнеплодов. Идя за комбайном по полю, люди вручную отбирают здоровые образцы, выкидывая гнилые.

Чтобы хоть как-то сохранить договоренности с заводами, экономическим агентам придется нести дополнительные расходы, нанимая дополнительно по нескольку десятков человек. Каждый работник получает 200 леев в день, положенные социальные выплаты и покрытие транспортных расходов.

Каждый день работники на сортировке сахарной свеклы вручную обрабатывают около 350-400 тонн сырья. В ближайшее время предстоит собрать урожай с 580 гектаров земли, 50-60% которой пострадали от засухи.